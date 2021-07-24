هند جوزيف لـ دوت الخليج: ثورة 23 يوليو صفحة مضيئة في تاريخ مصر الحديث

/641777/هند-جوزيف-لـ-تحيا-مصر-ثورة-23-يوليو-صفحة-مضيئة-في-تاريخ-مصر-الحديث

هنأت النائبه هند جوزيف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الشعب المصري بالذكري الـ 69 لثورة 23 يوليو 1952، مؤكدة أن الثورة تعد صفحة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، ودلالة كاشفة على قوة الوحدة بين إرادة الشعب في تحقيق الاستقلال والقضاء على الاستعمار واستجابة ضباط الجيش الأحرار الذين انحازوا لرغبة الشعب وإرادته.

هند جوزيف: تاريخ مصر على مر العصور يشهد مراحل النضال

وأكدت النائبة هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، لـ تحيا مصر على أن تاريخ مصر على مر العصور شهد مراحل من النضال، مشيرة إلى أنه كان متصلًا منذ ثورة 1919، التى طالبت بالاستقلال التام، موضحة أن تلك الإرادة لم تتحقق إلا حينما إنحاز الجيش بوضوح وتدخل لصالح الوطن ليفتح صفحة جديدة ويتحقق الاستقلال وتنطلق مصر نحو بناء الجمهورية".

هند جوزيف: ثورة 23 يوليو إنحازت بوضوح لصالح الطبقات الأكثر احتياجًا

وأضافت النائبة هند جوزيف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، "لقد كان تأسيس الجمهورية نتيجة طبيعية لثورة 23 يوليو 1952، التي انحازت بوضوح منذ يومها الأول لصالح الطبقات الأكثر احتياجا، وحققت إنجازات كبرى مثل تأميم قناة السويس والإصلاح الزراعي ومجانية التعليم والتوجه نحو التصنيع، ورفع معدلات التنمية بصورة غير مسبوقة، وبناء السد العالي، العمل الهندسي الأعظم في القرن العشرين، وانطلقت مصر بدور رائد ومؤثر في محيطها العربي، وقارتها الإفريقية، وتأسست منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت فيما بعد الاتحاد الإفريقي، وشاركت مصر كمؤسس في تشكيل كتلة عدم الانحياز".

وأختتمت النائبه حديثها ان التاريخ لن ينسى دور الزعيم جمال عبد الناصر ورفاقه فلقد وضعوا أرواحهم فداء لتحقيق رغبه الشعب المصري وانها فخوره بأنه احد أبناء محافظه أسيوط.