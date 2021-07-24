النائب أحمد حتة يتقدم بطلب إحاطة حول إشكاليات اشتراطات البناء الجديدة

جدة - نرمين السيد - قدم أحمد حتة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن إشكاليات اشتراطات البناء الجديدة والتى تم تعميمها بعد فترة من المرحلة التجريبية.





وأشار النائب فى طلبه، إلى أن بعض الإشكاليات تتمثل فى تحديد الأدوار بـ4 فقط، حتى فى الشوارع الكبرى، مطالبا بضرورة ربط الارتفاعات بمساحة الشارع والمكان أو الحى الكائن فيه العقار. ولفت النائب، إلى وجود إشكاليات فى استخراج تراخيص البناء فى العديد من المناطق، فضلا عن عدم تطبيق الاشتراطات على العقارات التى يتم التصالح معها فى مخالفات البناء.

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