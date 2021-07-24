/641784/النائب-علاء-قريطم-يهنىء-الرئيس-السيسي-بذكرى-٢٣يوليو-ستظل-عالقة-في-أذهان-كل-المصريين

بعث النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، ببرقيه تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 69 لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، مؤكدا أن ثورة 23 يوليو ستظل عالقة في أذهان كل المصريين لما حققته من مكاسب كبيرة لكل أبناء الشعب المصرية من الحرية والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مصر بعد ثورة ٣٠ يونيه بدأت تستعيد أمجاد ثورة ٢٣ يوليو في إرساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية، فضلا عن مواجهة الأفكار المتطرفة والقضاء عليها بما يحفظ النسيج الوطني للشعب المصري.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تهنئة النائب علاء قريطم للرئيس السيسي فى ذكرى ثورة يوليو

ذكري ثورة يوليو

وأوضح النائب علاء قريطم، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت تستعيد مجدها فيما بعد ثورة ٢٣ يوليو من حيث التوسع في المشروعات القومية العملاقة وما يستتبعه من نهضة كبيرة للاقتصاد الوطني.

تحقيق الأمن القومي

ووجه النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، التحية للقوات المسلحة على الدور العظيم الذي تقوم به من أجل الشعب المصري، سواء في تحقيق الأمن القومي للبلاد، فضلا عن الجهود التنموية الكبيرة في كافة قطاعات الدولة وفي جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

الضباط الاحرار

وأشار النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، إلى أن ثورة 23 يولي، تعد بمثابة الواجب الوطني الذي حرر البلاد، واهتمت بمن يستحقون وهم السواد الأعظم من شعب مصر لذلك كانت وستبقى حركة الضباط الأحرار ثورة مصرية خالصة لجيش ولشعب اختار أن يكون له إرادة في تغيير نظامه، وسيظل الجميع يتذكر هذه الثورة العظيمة المجيدة على مر التاريخ.