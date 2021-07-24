/641787/إنقلاب-سيارة-ربع-نقل-ومصرع-وإصابة--5-أشخاص-بالشرقية

لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه، وأصيب 5 آخرون من أسرته بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصالحية الجديدة - القصاصين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الصالحية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

دوت الخليج يرصد السطور التالية تفاصيل مصرع طفل وأصابة اخر في حادث إنقلاب بالشرقية تفاصيل الحادث فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصالحية الجديدة- القصاصين دائرة الصالحية الجديدة وعلي الفور تبين مصرع " لؤي م"، صاحب 3سنوات، مقيم سماكين الغرب، وإصابة 5 من أفراد أسرته بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد. مديرية أمن الشرقية تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى والمصابين بمستشفى الصالحية الجديدة وجارٍ تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتم علي الفور تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن طفل، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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