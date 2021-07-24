رسمياً: مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد سولشاير المدير الفني للفريق حتي عام 2024

/641795/رسميا-مانشستر-يونايتد-يعلن-تجديد-عقد-سولشاير-المدير-الفني-للفريق-حتي-عام-2024

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن النادي بشكل رسمي تجديد عقد المدير الفني للفريق لمدة عام 2024 المقبل والإستمرار داخل صفوف الشياطين الحمر.

ومن ناحيه اخري مانشستر يونايتد أعلن الجمعة قبل الماضي، تمديد عقد ماتا 33 عاماً، لمدة موسم آخر 30 يونيو 2022، رغم أن الإسباني لم يُشارك كثير اًبالموسم الماضي مع اليونايتد.

وقال سولشاير في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "نحن لدينا محترفون كبار يمكن أن يكونوا مثالًا يُحتذى به يومًا ما".

وأضاف: "لدينا لاعبون شباب تعلموا أشياء جيدة، ولدينا لاعبون كذلك في الأكاديمية، ويتم استدعائهم إلى الفريق الأول، ورؤيتهم لخوان ماتا الذي فاز بكأس العالم، والطريقة التي يتصرف بها هامة للغاية، لذا هو لاعب هام لنا حتى لم يلعب".

وواصل: "لم يلعب بالقدر الذي كان يود العام الماضي، لكنه لم يخذل أبداً نفسه أو فريقه بموقفه، لذا هو مثال جيد لما يريده هذا النادي".

وتابع: "تعاقدنا أيضاً مع توم هيتون وهو لاعب هام، لقد لعب من قبل هُنا، وعاد إلى منزله مرة أخرى".

وأتم تصريحاته قائلًا: "هيتون محترف كبير، رجل كبير وهام بالنسبة لنا، وتواجده معنا سيساعد الفتيان الصغار".

كشف تقارير إنجليزية أن ماركوس راشفورد، مهاجم المنتخب الإنجليزي، وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيغيب عن الملاعب نحو 12 أسبوعا، بسبب خضوعه لعملية جراحية في الكتف في وقت لاحق من يوليو الجاري.

وشارك راشفورد 23 عام من مقعد البدلاء في خمس مباريات للمنتخب الإنجليزي في كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 التي اختتمت يوم الأحد الماضي.

وحصل ماركوس راشفورد على جائزة بات تيلمان للخدمة الاجتماعية لهذا العام، الذي تحدث عن اعتماده على الوجبات المدرسية المجانية عندما كان طفلاً ساعد في جمع ملايين الدولارات لمساعدة في إطعام الأطفال في إنجلترا

ماركوس راشفورد في يورو 2020

وسدد راشفورد كرة اصطدمت بالقائم ليهدر فرصة التسجيل خلال ضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز المنتخب الإيطالي على نظيره الإنجليزي 3 / 2 في نهائي يورو 2020 يوم الأحد الماضي على ملعب "ويمبلي"، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1 .

وحظي راشفورد بدعم كبير في مواجهة الإساءات العنصرية التي واجهها عبر الإنترنت.

عملية جراحية لراشفورد

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن راشفورد سيخضع لعملية جراحية بسبب مشكلة في الكتف يعاني منها منذ فترة.

وأوضحت الوكالة أن راشفورد كان يرغب في إجراء الجراحة عقب انتهاء البطولة الأوروبية، لكنها ستجرى في وقت لاحق من الشهر الجاري حينما يتوفر الجراح المطلوب.