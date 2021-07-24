«خدتي معاكي الفرح كله»..يسرا تحيي ذكرى رحيل والدتها برسالة مؤثرة

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دوت الخليج يرصد رسالة يسرا لوالدتها الراحلة في ذكرى وفاتها

نشرت الفنانة يسرا صورة تجمعها بوالدتها عبر موقع انستجرام، وعلقت عليها: “أمي الغالية سنتين فاتوا على فراقك.. وحشتيني أوي و حقيقي الحياة من بعدك فيها حاجة ناقصة أوي بنسبالي.. خدتي معاكي يا أمي الفرح كله و الحزن كله معاكي، كل حاجة بقت شبه بعضها من بعدك.. يمكن الحاجة اللي مصبرة قلبي على فراقك إني عارفة إنك في مكان أحسن و أنضف و أنقى، مكان مليان حب و سلام و تسبيح لرب الكون سبحانه وتعالى”.

وتابعت يسرا حديثها: “وحشتيني و وحشني حضنك وطبطبتك عليا وأنا في حضنك.. حقيقي أنا عايشة برضاكي و برك عليا ربنا مايحرمني من برك عليا.. ربنا يجمعني بيكي على خير. بشكر كل حد فاكر أمي في دعائه و ربنا مايحرمكوش من أي عزيز أو غالي.. فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة”.

يسرا تبدي رأيها عالم السوشيال ميديا

وكانت قد أبدت الفنانة يسرا رأيها في عالم السوشيال ميديا: "السوشيال ميديا مبقتش مستعملة زي المفروض ما كانت تستعمل لمعرفة معلومة صحيحة والناس تكلم بعضها عليها وتفيد المجتمع اللي بتعيش فيه، بس دلوقتي فيه ناس قاعدة ماوراهش حاجة تعملها، وده مش بس في مصر، ده موجود حتى في أمريكا، فيه مناخ بيخلي ناس بتشمت فيك ومشاكل وشحن، وإحنا مكناش كده، والحياة كانت أبسط وألذ وأنضف، بس أنت دلوقتي عامل حساب واحد ماشي ممكن يصورك وأنت مضايق، السوشيال ميديا ليها وجه مضيئ مقدرش أنكر برضه، فيه ناس بقوا نجوم من السوشيال ميديا في 5 دقائق بس ملهمش تاريخ فني ومتعبوش في الشغلانة، أنا كنت ببني الاستديو مع يوسف شاهين وكنت مبسوطة إني بعمل كده"،وذلك عبر برنامج «مساء dmc» للإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية قناة «dmc».

يسرا تتألق في حرب أهلية رمضان المنقضي

تألقت يسرا في مسلسلها «حرب أهلية» الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني المنقضي، وشاركها في البطولة باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مروى الأزلي، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز

وتدور أحداث المسلسل حول حياة مريم التي تضطرها الظروف لترك ابنتها تمارا وهي صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض مريم للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها يوسف.