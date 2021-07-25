/641920/محمد-السيد-يودع-منافسات-السلاح-بأولمبياد-طوكيو

ودع محمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح منافسات سلاح الإيبية بعد الخسارة في دور الثمانية من لاعب منتخب أوكرانيا إيجور ريزالين بنتيجة 15-13 وتوقفت المباراة لمدة دقيقتين بسبب إصابة محمد السيد في مشط القدم حيث تلقى العلاج واستكمل المباراة. كان محمد السيد قد تغلب في دور الـ 16على لاعب الصين مينج هو وتخطى بطل فرنسا في دور الـ 32 ليودع منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

مشوار تأهل محمد السيد إلى ربع نهائي منافسات سلاح سيف المبارازة

تمكن محمد السيد، من الفوز على لان مينجهاو بطل الصين في منافسات سلاح المبارازة، بنتيجة 15-9، وكان محمد السيد قد فاز على الفرنسي يانيك بوريل المصنف السادس عالميا وبطل العالم في منافسات سلاح سيف المبارازة عام 2018، بنتيجة 15-11 وتأهل للدور ثمن النهائي، وتنتظر محمد السيد مواجهة قوية في الدور ربع النهائي من منافسات سلاح سيف المبارازة بأولمبياد طوكيو، حيث يلتقي مع اللاعب الأوكراني ايجور، ثم تعرض للهزيمة على يد لاعب منتخب أوكرانيا إيجور ريزالين بنتيجة 15-13، ضمن منافسات دور الثمانية.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.