بدء تصوير حكاية «بيت العز» من مسلسل «إلا أنا» مطلع أغسطس

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دوت الخليج يكشف موعد تصوير أولى جكايات مسلسل «إلا أنا»

تواصل الشركة المنتجة في تلك الفترة التعاقد مع النجوم الذين من المقرر أن يشاركوا في بطولة الحدوتة الأولى من مسلسل «إلا أنا» والتي تحمل اسم “بيت العز" ترقبا للبدء في تصوير أحداثها في مطلع أغسطس المقبل.

ويشارك في بطولة حدوتة “بيت العز” كلا من سهر الصايغ ورشدي الشامي وصفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، وهاجر الشرنوبي، والحدوتة من تأليف شريف يسري.

ومن المقرر أن يتكون الجزء الجديد من مسلسل «إلا أنا» من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، كما سيقدم حكايات أخرى من العمل ليكون هدفها الرجال والحديث عنهم، خاصة أن الحكايات السابقة كانت تكشف عن دور المرأة في المجتمع وعن تأثيرها والمعاناة التي تعيشها بشكل يومي، وهو ما تم طرحه في كثير من الحكايات المعروضة.

تفاصيل مسلسل إلا أنا

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، و تسرد وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

تم عرض حكايات الجزء الأول من مسلسل “إلا أنا” كالتالي أولهم حكاية "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، و"أول السطر" بطولة درة.