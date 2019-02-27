وأفاد سكان ميدان التحرير عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ فضلاً عن المتواجدين داخل كافيهات ميدان التحرير أنه لا وجود لهذه المظاهرات ولا صحة لتلك الأنباء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور| «امسك إشاعة» مظاهرات في ميدان التحرير بسبب حادث رمسيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المواطن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.