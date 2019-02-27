صور| «امسك إشاعة» مظاهرات في ميدان التحرير بسبب حادث رمسيس

تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي أنباءاً حول وجود مظاهرات في، احتجاجا على حادث قطار رمسيس الذي وقع صباح اليوم وأودى بحياة 20 مواطناً فيما أصيب 43 آخرين.

وأفاد سكان ميدان التحرير عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ فضلاً عن المتواجدين داخل كافيهات ميدان التحرير أنه لا وجود لهذه المظاهرات ولا صحة لتلك الأنباء.