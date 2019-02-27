نعت شركة جوجل الأمريكية، عبر محرك البحث الخاص بها، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم، في محطة سكك حديد مصر، وأودى بحياة 20 شخصا، وإصابة أكثر من أربعين آخرين.
واستخدمت جوجل "رابطة عنق" سوداء، أسفل مربع البحث، للتعبير عن التضامن، ودوَّنت عبارة "لضحايا حادث قطار محطة مصر".
وقد كشف النائب العام في بيانه، أن الحادث أدى إلى وفاة 20 شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها، كما نتج عن الحادث إصابة 28 شخصًا تم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات.
وقد كشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن عددا من المصابين خرجوا من المشفى بعد تلقيهم العلاج، وكانت إصاباتهم طفيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "جوجل" تنعي ضحايا حادث محطة مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة الدستور وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.