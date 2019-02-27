"جوجل" تنعي ضحايا حادث محطة مصر

نعت شركة جوجل الأمريكية، عبر محرك البحث الخاص بها، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم، في محطة سكك حديد مصر، وأودى بحياة 20 شخصا، وإصابة أكثر من أربعين آخرين.

واستخدمت جوجل "رابطة عنق" سوداء، أسفل مربع البحث، للتعبير عن التضامن، ودوَّنت عبارة "لضحايا حادث قطار محطة مصر".

وقد كشف النائب العام في بيانه، أن الحادث أدى إلى وفاة 20 شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها، كما نتج عن الحادث إصابة 28 شخصًا تم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات.

وقد كشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن عددا من المصابين خرجوا من المشفى بعد تلقيهم العلاج، وكانت إصاباتهم طفيفة.