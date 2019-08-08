تابع الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 2019.. التفاصيل الكاملة للإعلان العاشر

الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 2019 نتائج الفائزين وموعد الإعلان 11 يهتم بمتابعة آخر أخبار الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 2019الكثير من الشباب الذي قدموا على السكنية التى طرحتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في الأونة الآخيرة، كما يريد العديد معرفة شروط التقدم على الوحدات السكنية في الإعلان العاشر، ومساحات وأسعار الشقق، ومواعيد تقديم استمارة الحجز، وكيفية سحب كراسات الشروط، ونتائج الفائزين وأسماءهم، وموعد الإعلان 11 كل هذه المعلومات نقدمها في هذا المقال، استجابة لبحث الكثير من متابعى موقعنا الكرام عنها.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

حُددت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي على النحو التالي:

أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عام، ولا يزيد عن 50 عام حتى تاريخ نهاية الإعلان.

منع التقدم بحجز أكثر من وحدة سكنية

لا يكون قد سبق تخصيص وحدة تابعة لوزارة الإسكان للزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر، سواء كانت شقة أو قطعة أرض.

لايكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته ” الأولاد القصر – الزوجة” قد استفاد بقرض تعاون أو دعم من مشروع الإسكان القومي.

لا يكون مالكاً لمسكن أو له بالورث الشرعي.

لابد أن يكون الحاجز من أبناء المحافظة أو العاملين بها، أو المحافظات المجاورة لها “يتبع المربع السكني”.

يمنع على المتقدم شراء العقار نقداً، وأن يكون ملتزمًا بالتقسيط لمدة تصل لـ 20 عاماً، بحسب نظام السداد المقرر من موقع التمويل العقاري.

رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2019

يستطيع الجميع حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2019 عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا

بعد أن يتم تسجيل حساب بالمتقدم وملء البيانات المطلوبة وتحميل الأوراق الخاصة بالمتقدم، يتم الضغط على “إرسال”

الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 2019

صرح المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي، عن أنه سوف يتم تحديد نتائج الفائزين في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 2019 خلال الأيام القليلة المقبلة على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

موعد الإعلان 11 شقق الإسكان الاجتماعي

من المتوقع أن يحدد موعد الإعلان 11 شقق الإسكان الاجتماعي في أول إبريل القادم بعد إعلان الفائزين في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 2019 على الموقع الإلكتروني.

إعلان موعد أقساط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن موعد دفع أقساط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي في شهر إبريل المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم فرز أوراق المتقدمين في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي نهاية الشهر الجاري.