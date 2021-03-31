شكرا لاهتمامك لمعرفة التردد الجديد لقناة كراميش للأطفال بعد التعديل 2021 على النايل سات karameesh TV والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ضبط التردد الجديد لقناة كراميش للأطفال بعد تغييره، حيث فوجئ بعض المستخدمين بإختفاء قناة كراميش من على أجهزة استقبال القنوات، وعدم القدرة على استقبال شارة ترددها عبر التردد القديم، حيث قامت إدارة قناة كراميش مؤخراً بتغيير التردد الخاص بها، من أجل ضمان استقبال القناة بشكل قوي وواضح لكافة المستخدمين، ولنقل صورة واضحة بدون تقطيع أو تشويش، وهو ما جعل الكثيرون يسارعون في البحث عن التردد الجديد لقناة كراميش للأطفال، بإعتبارها من أنجح وأفضل قنوات الأطفال، لتقديمها محتوى غني ووميز من أروع وأجمل الأغاني والأناشيد وبرامج الأطفال على مدار الساعة.

قناة كراميش للأطفال

بدأ بث قناة كراميش منذ عام 2009، ومنذ انطلاقها حققت نجاح كبير بين سائر قنوات الأطفال الأخرى عبر قمر النايل سات، وهي تبث من عمان بالمملكة الأردنية، وهي مملوكة لرجل الأعمال وسيم عواد، ومن أبرز نجومها الطفلة بشرى عواد وحنان الطرايرة وأمل قطامي وعبد الظاهر صباهي.

من أشهر أغاني قناة كراميش ( بابا عضنلجي – نام نام يلا نام)، كما تقدم القناة رسوم كرتونية على مدار الساعة، وبرامج ترفيهية للأطفال، منها القاء الضوء على بعض الأعمال اليدوية والمشغولات البسيطـة التي تناسي الأطفال، وتقديم العديد من النصائح المفيدة والهامة للأطفال في المجالات الثقافية والإجتماعية، لحسهم على اتباع السلوك الحسن والمحافظة على النظافة، وتعليمهم الدروس الدينية وآداب الطعام.

ومما زاد شهرة قناة كراميش في العالم العربي، هو تفردها في تقديم محتوى تربوي للأطفال، كأغنية “لية تعمل حريقة” من تقديم أمل قطامي، وأغنية “الطماع” لمصطف موسى، وأغنية “الغشاش” التي شارك في تقديمها بشرى عواد ومجاهد هشام، وغيرها من المواضيع الإجتماعية الهامة، التي تم تحويلها عبر قناة كراميش إلى أغاني وأناشيد محببة للأطفال.

تردد قناة كراميش للأطفال 2021

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 11605 H 3/4 27555

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