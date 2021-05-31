شكرا لاهتمامك لمعرفة طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت التعليمية مسابقة مدرستي تبرمج والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت مدرستي 2021، من المواضيع المهمة التي يبحث عنها طلاب كثيرين لأن هناك طرق عديدة ليست صحيحة، لهذا فهم يبحثون عن أصح طريقة لتثبيت هذه اللعبة التعليمية، حتى يتمكنوا من الدخول على مسابقة ( مدرستي تبرمج ) المستحدثة من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بكل سهولة.

لعبة ماين كرافت التعليمية مسابقة مدرستي تبرمج

يوجد كثير من الطلاب وأيضاً أولياء الأمور الذين يبحثون عن أفضل طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت التعليمية ( مسابقة مدرستي تبرمج )، التي قد أعلنت عنها وزارة التربية والسعودية، بغرض مساعدة الطلاب في أمور كثيرة هامة مثل : البرمجة عن بعد، وكافة الأساليب المتعلقة بالتعلم عن بعد، والعلوم الأخرى التي تطبق على هيئة لعبة إلكترونية.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت التعليمية مسابقة مدرستي تبرمج

يدخل المستخدم على موقع ماين كرافت التعليمية : من هنا.

بعد ذلك سيجد أمامه خيارين : تحميل ماين كرافت الإصدار التعليمي على سطح المكتب في نظام ويندوز، أو تنزيل التطبيق على المتصفح، وأيضاً تنزيله على آبل.

ثم يضغط على مربع التحميل الأخضر، وعلى الفور سيبدأ تحميل اللعبة.

بعدما ينتهي التحميل يضغط على ملف ( setup )

يضغط على تشغل.

ثم يضغط على التالي.

ثم يضغط مرة ثانية على التالي.

ثم يوافق على كافة الشروط.

ويضغط على التالي.

ثم يختار المكان الذي يريد المستخدم أن يثبته فيه ويتركه كما هو.

ثم يضغط على التالي.

ثم يختار مربع ( سطح المكتب ) وهذا ليتم تنزيل اللعبة مباشرةً على سطح المكتب، وبعدها يضغط على التالي.

ثم يضغط على خيار install، وستبدأ عملية التثبيت.

ويضغط على خيار إنهاء.

وعلى الفور سوف تنفتح اللعبة بشكل مباشر.

سوف يطلب البرنامج بـ ( تسجيل الدخول ) وفي هذه الخطوة يستخدم البريد الإلكتروني على منصة مدرستي.

ثم يضغط على ( sig in ).

بعد ذلك يدخل المستخدم بريده الإلكتروني الخاصة بمنصة مدرستي.

ويضغط على التالي.

ثم يدخل كلمة المرور له.

ويضغط على تسجيل الدخول.

وبهذا يستطيع المستخدم الدخول على اللعبة، ويضغط على play.

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