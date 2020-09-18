نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 90 بنده السعودية على أسعار الشاشات والهواتف الذكية العروض الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد عروض اليوم الوطني 90 بنده السعودية الأسبوعية على أسعار الشاشات والهواتف الذكية، بالإضافة لعروض الأجهزة المنزلية الأساسية في المنزل العصري، ومهرجان الخصومات الخاص من هايبر بنده السعودية في العيد الوطني السعودي 90، حيث تقدم العروض والخصومات من شركات الأجهزة المنزلية بالتعاون مع هايبر بنده، ومن أهم العلامات التجارية المتضمنة في عروض اليوم الوطني السعودي 1442: وايت ويستنجهاوس، كليك أون، تيفال، جيباس، كولين، مولينكس، إيه تي سي، توشيبا، سوني، إمبكس، نوكيا، سيترونيك، زينتاليتي، آبل، سامسونج، أونور وشركة هواوي، تعرفوا على كافة العروض فيما يلي.

أجدد عروض اليوم الوطني 90 بنده السعودية على أسعار الشاشات

أجدد أسعار الشاشات من بنده السعودية، في مهرجان عروض اليوم الوطني 90 للعام 1442، تعرفوا عليها في التالي:

تليفزيون ماركة توشيبا، 55 بوصة، مزود برسيفر داخلي، بسعر 1999 بدلًا من 2299 ريال سعودي.

تليفزيون ماركة توشيبا، 43 بوصة، بسعر 799 بدلًا من 1204 ريال سعودي.

تليفزيون ماركة توشيبا، 50 بوصة، بسعر 1499 بدلًا من 1899 ريال سعودي.

تليفزيون ماركة إمبكس، 55 بوصة، بسعر 1099 بدلًا من 1752 ريال سعودي.

جهاز مضخم للصوت من سوني بسعر 399 بدلًا من 492 ريال سعودي.

سماعات ماركة جيباس 0.1 بسعر 99 بدلًا من 186 ريال سعودي.

عروض اليوم الوطني 90 بنده السعودية على أسعار الهواتف الذكية

هاتف هواوي نوفا 7i، مزود بشريحتين إتصال، بسعر 1049 بدلًا من 1149 ريال سعودي.

هاتف هواوي نوفا 5T، مزود بشريحتين إتصال، بسعر 1349 بدلًا من 1469 ريال سعودي.

هاتف سامسونج A01، مزود بشريحتين إتصال، بسعر 399 ريال سعودي.

هاتف سامسونج A 10s، مزود بشريحتين إتصال، بسعر 499 ريال سعودي.

هاتف أونور 9X، مزود بشريحتين إتصال، بسعر 899 ريال سعودي.

هاتف أونور 10i Pro، مزود بشريحتين إتصال، بسعر 799 ريال سعودي.

هاتف نوكيا 2.3، مزود بشريحتين إتصال، بسعر 375 ريال سعودي.

هاتف نوكيا 3.2، مزود بشريحتين إتصال، بسعر 459 ريال سعودي.

عروض اليوم الوطني 90 بنده السعودية على أسعار الأجهزة اللوحية والإلكترونيات