نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم في اليوم الوطني 90 أقوى عروض اليوم الوطني السعودي 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم في اليوم الوطني 90 يتهافت عليها الكثير كل عام في مناسبة اليوم الوطني السعودي، وفي هذا العام يتميز العثيم بعرضه أقوى التخفيضات على الأجهزة الإلكترونية، والجولات، والأجهزة الذكية، بجانب منتجات العناية بالبشرة، ومنتجات وينجبذب كل عام عدد كبير من المواطنين داخل المملكة إلى العثيم ماركت في اليوم الوطني، وهذا العام نجد عروض خاصة بالإحتفال بالذكرى التسعين لليوم الوطني السعودي.

عروض العثيم في اليوم الوطني 90

إليكم مجموعة من أفضل عروض أسواق العثيم في المملكة السعودية، وأقوى التخفيضات والخصومات على أسعار الإلكترونيات.

عروض العثيم في العيد الوطني 90 على الإلكترونيات

قدر اليكتا الخاص بطهي الأرز، سعة 1.8 لتر، بسعر خاص 59 ريال سعودي، بدلًا من 113.85 ريال سعودي.

ماكينة حلاقة من ماركة براون لحلاقة الذقن، بسعر خاص 396.75 ريال سعودي.

ميكرويف من ماركة سامسونج، سعة 20 لتر، بسعر خاص 424.35 ريال سعودي.

جهاز لاب توب لينوفو 500 جيجا، بسعر خاص 396.75 ريال سعودي.

قطاعة خضار كيونود 505، بسعر خاص 85ريال سعودي، بدلًا من 171.35 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم في اليوم الوطني 90 السعودي على منتجات العناية بالبشرة

مزيل العرق دوف بالخيار والشاي الأخضر، حجم 50 مللي، بسعر خاص 18.75 ريال سعودي.

لوشن نيفيا الخاص بشد البشرة، حجم 400 مللي، بسعر خاص 38.50 ريال سعودي.

لوشن نيفيا برائحة المسك، حجم 400 مللي، بسعر خاص 27.50 ريال سعودي.

لوشن نيفيا الخاص بشد البشرة، حجم 400 مللي، بسعر خاص 38.50 ريال سعودي.

مزيل العرق فا برادايس، حجم 150 مللي، بسعر خاص 14.50 ريال سعودي، بدلًا من 17.25 ريال سعودي.

جل فازلين الملطف للبشرة، برائحة زبدة الكاكاو، حجم 480 مللي، بسعر خاص 30.72 ريال سعودي.

شامبو وبلسم هيمالايا للشعر الجاف، حجم 400 مللي، بسعر خاص 9.95ريال سعودي، بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

شامبو بيرت الخاص بالشعر العادي، حجم 400 مللي، بسعر خاص 13.60 ريال سعودي، بدلًا من 16.25 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم في اليوم الوطني 90 قدمناها لكم اليوم على الإلكترونيات، ومنتجات العناية بالبشرة، حيث يهتم العثيم كل في تلك المناسبة الخاصة للملكة بتقديم أفضل العروض عليه، إحتفالًا بيوم إعلان توحيد المملكة العربية السعودية.