نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجدد عروض بنده السعودية الاسبوعية حتى يوم 29 سبتمبر 2020 ارخص منتجات العناية الشخصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد عروض بنده السعودية الاسبوعية المميزة، ومهرجانات الخصومات والتخفيضات الحصرية على أسعار جميع المنتجات ولوازم المنزل من منتجات العناية الشخصية ومنتجات التنظيف، ويقدم هايبر بنده السعودية العديد من العروض على منتجات العناية بالطفل ومنتجات العناية بالشعر والبشرة لكلٍ من الرجال والنساء، ويتيح أمامكم العديد من الخيارات تتناسب مع جميع الأذواق، بالإضافة للعديد من الأجهزة المنزلية التي يحتاجها المنزل العصري، والأجهزة الإلكترونية وعروض الشاشات والهواتف الذكية وغيرها، ننقل لكم أرخص عروض الأسعار، بالإضافة إلى صور عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع، حيث يمكنكم تصفح العروض فيما يلي.

أجدد عروض بنده السعودية الاسبوعية

تمتعوا بتصفح كافة عروض بنده الأسبوعية في السعودية، وتقييم أفضل العروض على أسعار منتجات التنظيف، بالإضافة لمنتجات العناية ببشرة وشعر الأطفال، وعروض حفاضات الأطفال بمختلف أنواعها وأحجامها، والعديد من عروض الخصومات والتخفيضات على أسعار الشامبو والبلسم، ومنتجات الثيرابي العلاجية للشعر والبشرة، والكريمات ومستحضرات العناية بالبشرة النهارية والليلية، ومستحضرات العناية ببشرة وشعر الرجال أيضًا، وإليكم أقوى عروض متاجر السعودية.

عروض بنده السعودية على منتجات التنظيف

عرض مسحوق غسيل بنده 9 كيلو بسعر 49.95 بدلًا من 88.75 ريال سعودي.

عرض 1 + 1 سائل تنظيف الصحون بنده 1.5 لتر بسعر 17.50 بدلًا من 35 ريال سعودي.

مسحوق غسيل اريال مركز 7 كيلو بسعر 57.95 بدلًا من 126.95 ريال سعودي.

صندوق مسحوق غسيل اريال مركز 2*5 (10 كيلو) بسعر 79.95 بدلًا من 99.95 ريال سعودي.

شامبو تايد لغسيل العبايات السوداء 1.85 لتر بسعر 12.50 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.

عبوة اريال باور جل المركز + داوني 2 لتر بسعر 20.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

مناديل كلينكس متعددة الأغراض 10 لفات + 2 لفة هدية بسعر 20.95 بدلًا من 31.25 ريال سعودي.

مسحوق غسيل أوتوماتيك وفير 10 كيلو بسعر 54.95 بدلًا من 71.25 ريال سعودي.

عرض 1 + 1 مسحوق غسيل مركز أوتوماتيك الرهدن 5 كيلو بسعر 63.95 بدلًا من 133.50 ريال سعودي.

مسحوق غسيل برسيل المركز 7 كيلو بسعر 52.95 بدلًا من 110.50 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية الاسبوعية بخصومات هائلة

عرض 2 عبوة 900 مل من فانيش بسعر 19.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.

ديتول منظف الأرضيات 2 لتر بسعر 44.95 بدلًا من 61.25 ريال سعودي.

عرض 1 + 1 مطهر درامر برائحة الصنوبر 2 لتر بسعر 31.95 بدلًا من 63.90 ريال سعودي.

مطهر داك ومضاد للبكتيريا 1.5 لتر بسعر 24.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

عرض 1 + 1 مطهر ومعقم بنده 1 لتر بسعر 32.95 بدلًا من 65.90 ريال سعودي.

سبراي ديتول مطهر 450 مل بسعر 29.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

أرخص عروض بنده السعودية على منتجات العناية الشخصية لهذا الأسبوع

كريم الليل أو النهار من بوندز ديرما 50 مل بسعر 40.95 بدلًا من 68.95 ريال سعودي.

لوشن للجسم من لاف بيوتي أند بلانيت 400 مل بسعر 39.95 بدلًا من 54.75 ريال سعودي.

عرض 1 + 1 شامبو 400 مل وبلسم 360 مل هيربال إسنس بجوز الهند بسعر 20.25 ريال سعودي.

شامبو بانتين 600 مل بسعر 23.95 بدلًا من 30.95 ريال سعودي.

هير فود للعناية بالشعر وتغذيته، خالي من السلفات بسعر 54.95 بدلًا من 66.95 ريال سعودي.

عرض 1 + 1 صبغة الشعر بيجين بدون أمونيا 80 جرام بسعر 21.95 بدلًا من 43.90 ريال سعودي.

بلسم كيراتين ثيرابي 250 مل أو ماسك كيراتين ثيرابي 200 مل بسعر 32.95 بدلًا من 65.95 ريال سعودي.

مجموعة التنعيم من كيراتين ثيرابي 40 مل بسعر 160 بدلًا من 326.95 ريال سعودي.

عطر ايديشن وان مان شو 100 مل بسعر 82.25 بخصم 20%.

عروض هايبر بنده السعودية الأسبوعية على منتجات العناية الشخصية

كريم لإشراقة البشرة من افالون فارما بسعر 78.95 بدلًا من 157.95 ريال سعودي.

عرض 1 + 2 عبوة صابون سائل لليدين مطهر ومضاد للبكتيريا 500 مل بسعر 41.50 بدلًا من 62.85 ريال سعودي.

عروض 1 + 1 على منتجات سنوفا للعناية باليدين.

جل استحمام من فا 250 مل بسعر 10.95 بدلًا من 18.75 ريال سعودي.

صابون استحمام من فايتاريتش جونسونز 400 مل بسعر 14.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

سائل استحمام مضاد للبكتيريا من جونسونز بملح البحر أو بزهر اللوز 400 مل بسعر 22.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

ستيك مزيل عرق للتبيض من بيور 50 جرام بسعر 21.50 بدلًا من 42.75 ريال سعودي.

رغوة حلاقة للرجال من نيفيا 200 مل بسعر 14.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

معطر للجسم بادي فانتسايز 236 مل بسعر 18.50 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده السعودية على منتجات العناية بالطفل