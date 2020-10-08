أقوي الخصومات عروض ايكيا IKEA تصل ل 70% تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض ايكيا يمكننا التسوق عبر الموقع الإلكتروني ايكيا، ويمكننا من خلاله تغيير أثاثات المنازل، ويوجد به منتجات للمطابخ وأثاثات للمكاتب، ويمكننا الاستمتاع بتجربة التسوق، ويوجد خدمة التوصيل إلى المنزل أيضًا نقدم لكم من خلال هذا المقال عروض ايكيا السعودية لكي تتمكن من التسوق يسهولة من خلال المنزل. عروض ايكيا سعر جديد /TRINDADE طاولة و4 كراسي.

وحدة تخزين بدرجين أبيض 49×35 سم بسعر 795 جنية KuLLEN.

كرسي مكتب بمساند ذراعين بسعر 2,495 جنية FLINTAN NOMINELL

وحدة رفوف بسعر 2,950 BROR.

مصباح عمل بسعر 399 HARTE.

هيكل سرير بسعر 4,799 SAGST.

وحدة تخزين ب6 أدراج 78×160 سم بسعر 3,995 MALM.

مرآة بحامل، 160× 48 سم KNAPPER. عروض غرف النوم من ايكيا هيكل سرير مقاس 200× 160 سم بسعر 4,499 LEIRVIK.

طاولة جانبية 68×50 سم بسعر 795 LINDVE.

طاولة التسريحة مع مرآة 50×100سم 5,995 HEMNES .

وحدة تخزين ب 8 أدراج 96× 160سم بسعر 6,995 HEMNES.

هيكل سرير، عالي، 200× 180 سم بسعر 4,995 MALM.

تشكيلة مرايا، 150× 130 سم بسعر 2,697 . NISSEDAL.

هيكل سرير مع تخزين وظهر سرير 200×180 سم بسعر 9,495 .

طاولة سرير جانبية، 41×39 سم بسعر 1,495 BRIMNES.

دولاب ملابس مع 3 أبواب، 190×117 سم بسعر 4,995 BRIMNES.

دولاب ملابس، 236×66×200 سم بسعر 11,300 PAX.

وحدة تخزين بدرجين، 48×41 سم بسعر 1,295 ASKVOLL.

طاولة سرير جانبية، 40×42 سم بسعر 955 SONGESAND.

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