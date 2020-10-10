نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير على الجوالات وشاشات التلفزيون وأقوي الخصومات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير على الجوالات، تم تأسيس شركة التسويق جرير والتي تعرف بمكتبة جرير وأيضاً جرير في عاصمة المملكة سنة 1974م بدءًا من مكتبة صغيرة، ثم تم افتتاح الفرع الثاني لجرير في العاصمة أيضاً في الثمانينيات، ثم بعدها افتتح فرع في التسعينات، يقع مقر الشركة في السعودية في عاصمتها الرياض، وتقوم جرير بالعمل عن طريق قسمين: قسم البيع بالتجزئة ومعها المبيعات من خلال الإنترنت، ويكون تحت علامتها التجارية (مكتبة جرير) وقسم الثاني وهو البيع بالجملة.

تتضمن نشاطات جرير متطلبات الأدوات المدرسية واللوازم المكتبية والوسائل التعليمية، منها: المنشورات سواء أكانت عربية أو إنجليزية والكتب، المواد الخاصة بالحرف والفنون، كما تتضمن ألعاب الأطفال، وملحقات أجهزة الحاسب والبرامج، والهواتف الخلوية المحمولة وملحقاتها، الأجهزة البصرية والسمعية، وغيره العديد.

عروض مكتبة جرير

تعد شركة التسويق تلك في الشرق الأوسط هي رائدة بمجالات المنتجات التكنولوجية المعلوماتية الاستهلاكية التي تقدم عروض مكتبة جرير علي الجوالات والإلكترونيات واللوازم الدراسية، كما أنها حصلت على مرتبة عالية من حيث أفضل علامة تجارية في السعودية والمرتبة الأولى من حيث قطاع التجزئة، كما أنها أيضاً تظهر على قائمة (أفضل 100 شركة تسويقية مدرجة) في العالم العربي.

العروض الأسبوعية من جرير:

هاير s5u 75 بوصة بدقة k4 الترا اتش دي بسعر 4199 ريال سعودي بدلاً من 7669.

تي سي إل 75×915 75 بوصة دقة k4 الترا بسعر 14999 ريال سعودي بدلاً من 16999 + هدايا بقيمة 1000 ريال سعودي.

سكاي وورث 75suc8100 75بوصة بسعر 3699 ريال سعودي بدلاً من 6499.

هاير s8000 65 بوصة بدقة k4 الترا اتش دي بسعر 4290 ريال سعودي بدلاً من 6049.

هاير u6900ug 65 بوصة بدقة k4 الترا بسعر 2849 ريال سعودي بدلاً من 4499.

تي سي إل75t715 75 بوصة دقة 4k الترا بسعر 4199 ريال سعودي بدلاً من 5749.

عروض جرير على الأجهزة المحمولة