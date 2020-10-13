تراند الفن: فنانة عربية شهيرة تثير الجدل بصور جريئة بـ«قميص النوم» في البانيو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 03:41 مساءً - أثارت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة لاميتا فرنجية، الجدل بين متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صور جريئة بقميص النوم من داخل البانيو.

ونشرت “فرنجية”، صوراً جديدة لجلسة تصوير خصعت لها وهي حامل، إذ ظهرت في الصور وهي مستلقية داخل “البانيو”، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه:”أحتفل بجسدي وأنوثتي وقدرتي على خلق وإحضار حياة الى هذا العالم، حمل حياة في داخلي لمدة 9 أشهر أمر يفوق السحر”.

وأثارت الصور الجدل بين البعض الذي هاجمها بسبب جرأتها الزائدة والظهور في شكل جريء بملابس شبه عارية، بينما أشاد البعض بإطلالتها.

وكانت شاركت قبل ذلك مقطع فيديو ظهرت فيه اثناء قيامها ببعض التمارين الرياضية وعلقت كاتبة:”الرياضة اثناء الحمل.. كل ما يشعر الام سعيدة يجعل الطفل اكثر سعادة.. اقوم بذلك لأنني اريد واستطيع ليس لانني مضظرة على ذلك، أقوم بكل ما يزيد طاقتي لأنه مهم بالنسبة لي أن أحب نفسي وأن اعجب بما أراه في المرأة”.