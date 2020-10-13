

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 05:39 مساءً - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه الاعلامية فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 05:39 مساءً - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه الاعلامية السعودية الشابة لجين عمران تحاول ستر ما كشفت عنه الرياح القوية مع ضحكات مع زميلتها في الفيديو . وظهرت لجين بفستان صيفي في احدى الصور السيلفي مع صديقتها في احدى حمامات السابحة الصيفية وارتدت ع الفستان نظارات شمسية سوداء اللون . وكانت لجين عمران شقيقة الفنانة أسيل عمران قد شاركت الجمهور مقطع فيديو باطلالة منزلية بثوب أبيض وعلقت على اطلالتها بالقول:” جميل أن تتعلم كيف تسرق نفسك من ضجيج العالم و تصنع لنفسك عالم منفصل .. مختلف .. هادئ .. مريح، حتى لو كان من صنع خيالك، عالم ينتشلك من المجاملات و زحمة الأفكار و القلق و المسؤوليات، تداوي من خلاله ظنونك و مشاعرك، تشحن عاطفتك و تسقي زهور قلبك الذابله و تعيد صياغة إبتسامتك الصادقة و تتخلص من كل ذرة تزعجك يومك سعيد يا من قرأت كلماتي و فهمتها وانهالت التعليقات من جمهور لجين المعروفة بتقديم عدة برامج اذاعية عبر القنوات التلفزيونية وأثنى الجمهور على جمالها ورشاقة جسمها ووصفوا الفيديو بالفكاهي والكوميدي وتمنوا للجين النجاح في قادم أعمالها”

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: موقف محرج لـ لجين عمران بسبب الرياح .. كشفت أجزاء حساسة.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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