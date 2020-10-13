

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 09:35 مساءً - أشعلت الراقصة صافيناز ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها. فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 09:35 مساءً - أشعلت الراقصة صافيناز ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها. ونشرت صافيناز ، صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وهى ترتدى فستان احمر مكشوف الصدر. وكما في العادة، أثارت الصورة الجدل، خاصة وأنها تستعرض جسدها أمام الكاميرا ، وخاصة صدرها حيث قامت بوضعه على مقود جيت سكي ليراه الجميع .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صافيناز تستعرض صدرها العارى برفعه على دريكسيون الجيت سكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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