نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايبر لولو جدة وتبوك بالسعودية ينسف أسعار المواد الغذائية نسفا بالأسعار المخفضة لهذا الاسبوع بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هايبر لولو جدة وتبوك بالسعودية، يقدم هايبر لولو جدة و تبوك بالمملكة العربية السعودية، ويقدم أجمل وأميز العروض من بعض الشركات الكبيرة، لترويج منتجاتها من لحوم، ودجاج، وفاكهة، وأسماك، ومعجنات، وخضروات. عروض لولو جدة وتبوك من 14 حتى 20 أكتوبر 2020 يحطم لولو الأسعار الأسبوعية واليكم قائمة التنزيلات شامبو بانتين 400 مل / بلسم 360 مل / بديل الزيت 350 مل × 2 بسعر 19.90 ريال سعودي.

أرز بسمتي جرين فارمز وزن 5 كيلو جرام بسعر 29.90 ريال سعودي.

بطيخ فيتنامي سعر الكيلو 7.65 ريال سعودي.

جوز الهند فيتنامي سعر الحبة 4.50 ريال سعودي.

جوز الهند تايلندي سعر الحبة 5.50 ريال سعودي.

لحم خروف إثيوبي مقطع بالعظم وزن كيلو بسعر 37.95 ريال سعودي.

لحم خروف روماني مقطع بالعظم 500 جرام بسعر 42.95 ريال سعودي.

لحم بقري نيوزلندي وجه الفخذ وزن كيلو بسعر 32.95 ريال سعودي. يستمر هايبر ماركت لولو في تضييق الخناق على الأسعار الأسبوعية وخصوصا المواد الغذائية التالية حبار متوسط وزن كيلو بسعر 12.95 ريال سعودي.

سمك خنديلي (كركور) وزن كيلو بسعر 8.95 ريال سعودي.

سمك الجش صغير وزن كيلو بسعر 8.95 ريال سعودي.

كعك كراميل صغير بسعر 22.95 ريال سعودي.

عوامة وزن كيلو بسعر 16.95 ريال سعودي.

خبز البريوش بسعر 6.95 ريال سعودي.

مناقيش خضار بسعر 3.45 ريال سعودي.

كاري دجاج تايلندي وزن 500 جرام بسعر 14.95ريال سعودي.

لحم ضاني مشوي وزن 500 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي.

دجاج برياني حيدر اباد وزن 500 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

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