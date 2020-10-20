نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم وخصومات كبيرة على السلع والمنتجات الغذائية بمناسبة انتهاء الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تخفيض أسواق العثيم، أسواق العثيم تقوم بتقديم بعض العروض السارية في هذه الفترة هذا لأجل إرضاء العملاء وتلك العروض سارية من تاريخ 14 أكتوبر حتى يوم 20 بنفس الشهر 2020م أو بنفاذ الكمية. عروض الأسعار المخفضة السارية على المجمدات من عبد الله العثيم أرز صن فيلدج وزن 5 كجم بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 31.25.

زيت الطبخ هالي وزن 1.8 لتر بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 14.25.

حليب بودرة هالي وزن 2.5 كجم بسعر 47.95 ريال سعودي بدلاً من 70.25.

أرز أبيض جودان وزن 5 كجم بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50.

أرز كالروز هالي وزن 5 كجم بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 31.

نقانق دجاج لاتينا وزن 240 جم بسعر 2.95 ريال سعودي بدلاً من 3.95.

جبن مربعات كيري 12 قطعة وزن 216 جم بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50.

أرز بنجابي باب الهند وزن 10 كجم بسعر 74.95 ريال سعودي بدلاً من 92.95. عروض و تنزيلات أخرى في أسواق العثيم بسلة خضراء هورتكس وزن 400 جم بسعر 3.75 ريال سعودي بدلاً من 4.95.

قشطة مانا وزن 155 جم 4 علب بسعر 12.50 ريال سعودي بدلاً من 19.

جبن مثلثات المراعي وزن 120 جم 4 علب بسعر 8.50 ريال سعودي بدلاً من 13.

جبن موزاريلا مبشورة المراعي وزن 200 جم 2 حبة بسعر 13.25 ريال سعودي بدلاً من 20.50.

كفتة بقر أمريكانا وزن 400 جم بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95.

جبن موزاريلا مبشور بوك وزن 1 كجم بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 39.50.

شاي أخضر ليبتون 100 كيس الحبه بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 23.95.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض أسواق العثيم وخصومات كبيرة على السلع والمنتجات الغذائية بمناسبة انتهاء الصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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