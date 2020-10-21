عروض جرير على الأجهزة الاليكترونية وقائمة الأسعار المخفضة الجديدة بعد الخصومات المهولة

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عمر شويل - جدة عروض جرير السارية على الأجهزة، مكتبة جرير تقوم بعروض أسبوعية بصورة دائمة وتقدم بعض العروض السارية على الأجهزة المختلفة، والأجهزة الخاصة بالألعاب وأجهزة الهاتف والتلفاز بأنواع عديدة، وتتضمن جرير العديد من الأنشطة ليس الأجهزة فقط. عروض مكتبة جرير الأسبوعية السارية على الأجهزة هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا، سعة تخزين 256 جيجابايت، الجيل الخامس 5G بسعر 4499 ريال سعودي بدلاً من 5149+ هدايا بقيمة 1250 ريال سعودي+ خصم 10% في حين استعمال بطاقة مصرف الراجحي عند الشراء.

هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا، سعة تخزين 512 جيجابايت، الجيل الخامس 5G بسعر 4949 ريال سعودي بدلاً من 5499+ هدايا بقيمة 1250 ريال سعودي+ خصم 10% في حين استعمال بطاقة مصرف الراجحي عند الشراء.

تليفزيون ذكي إل جي 50UN7340PVC، 50 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، إل إي دي، أسود بسعر 1799 ريال سعودي بدلاً من 3599+ خصم 10% في حين استعمال بطاقة مصرف الراجحي عند الشراء.

تلفزيون ذكي S8000، 65 بوصة، بدقة 4K الترا اتش دي، إل إي دي، أسود بسعر 4290 ريال سعودي بدلاً من 6049+ خصم 10% في حين استعمال بطاقة مصرف الراجحي عند الشراء. المزيد من العروض من أسواق جرير السعودية تلفزيون ذكي U6900UG، 65 بوصة، بدقة 4K الترا اتش دي، إل إي دي، أسود بسعر 2849 ريال سعودي بدلاً من 4499+ خصم 10% في حين استعمال بطاقة مصرف الراجحي عند الشراء.

هواوي بي 40 برو بلس، سعة تخزين 512 جيجابايت، سيراميك أبيض، الجيل الخامس 5G وبسعر 4499 ريال سعودي بدلاً من 4799+ هدايا بقيمة 1399 ريال سعودي+ خصم 10% في حين استعمال بطاقة مصرف الراجحي عند الشراء.

تي سي إل 70T615، 70 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، إل إي دي، أسود بسعر 3149 ريال سعودي بدلاً من 3999+ هدايا بقيمة 150 ريال سعودي+ خصم 10% في حين استعمال بطاقة مصرف الراجحي عند الشراء.

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