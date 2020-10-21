نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات بنده الاسبوعية على الهواتف والأجهزة الكهربائية المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم تخفيضات بنده الاسبوعية على الهواتف والأجهزة الكهربائية، حيث تقدم شركة بنده الشهيرة عروض وتخفيضات على مجموعة من الهواتف الذكية وشاشات التلفاز هذا الأسبوع في جميع الفروع الخاصة بها في المملكة السعودية.

تخفيضات بنده الاسبوعية على الهواتف والأجهزة الكهربائية

تقدم شركة بنده بالمملكة السعودية تخفيضات مميزة على أهم وأكثر الهواتف مبيعاً، كما تقدم عروض وخصومات على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأجهزة الكهربائية الهامة مثل… شاشات التلفاز وبعض أجهزة المطبخ الكهربائية.

تخفيضات بنده الاسبوعية على الهواتف الذكية

يمكنك شراء هاتف huawei Y8p بسعة تخزين 4 جيجا بايت بسعر 849 ريال بدلاً من 930 ريال، huawei Y7 برايم بسعر 479 ريال بدلاً من 739 ريال، HUAWEI Y6 Prime بسعر 469 ريال فقط، هاتف سامسونج A5 بسعر 999 ريال بدلاً من 1209 ريال، جوال Samsung Galaxy A11 بسعر 515 بدلاً من 575 ريال، جوال سامسونج A21s بسعر 769 ريال بدلاً من 829 ريال، سامسونج A7 بسعر 1399 بدلاً من 1759 ريال، هاتف Honor 9x بسعر 899 ريال بدلاً من 985 ريال، هاتف HTC 12 s بسعر 399 ريال بدلاً من 769 ريال، هاتف لينوفو أي 8 بسعة تخزين 4 جيجابايت بسعر 499 ريال بدلاً من 699 ريال، موبيل أبل آيفون se بسعر 2039 ريال بدلاً من 2199 ريال.

عروض وتخفيضات شاشات التلفاز من بنده هايبر

يمكنك شراء شاشة تلفاز ماركة توشيبا 43 بوصة full hd بسعر 799 ريال بدلاً من 1204 ريال، يمكنك الحصول على شاشة تلفزيون TCL سمارت 65 بوصة 4K بسعر 2399 بدلاً من 2957 ريال، تلفزيون ماركة Skyworth يعمل بنظام الأندرويد 4K مقاس 65 بسعر 2179 بدلاً من 3066 ريال، شاشة تلفاز ماركة شارب تعمل بنظام الأندرويد مقاس 42 بوصة بسعر 1099 ريال بدلاً من 1299 ريال، تلفزيون ماركة Skyworth مقاس 39 بوصة بسعر 599 ريال بدلاً من 821 ريال، شاشة تلفزيون TCL مقاس 32 بوصة بسعر 449 ريال بدلاً من 657 ريال.

عروض وتخفيضات الأجهزة الكهربائية

يمكنك الحصول على كبة كهربائية ماركة مولينكس بسعر 139 ريال بدلاً من 189 ريال، غسالة ملابس نظام فتح علوي يمكنها تنظيف 9 كيلو ملابس ماركة وايت وستنجهاوس بسعر 599 ريال بدلاً من 749، Microwave وايت وستنجهاوس بسعر 174.50 بدلاً من 3049، فرن كهربائي ماركة atc بسعر 182.50 ريال بدلاً من 3065 ريال، خلاط كهربائي ماركة كليك أون بسعر 49.95 ريال بدلاً من 89 ريال، هكذا نكنون أخترنا لكم أفضل تخفيضات بنده الاسبوعية على الهواتف والأجهزة الكهربائية .