عروض هايبر بنده الأسبوعية

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده، تفاح جالا تشيلي / إيطالي 1ك بسعر 4.95 ريال، لبنة ندى بسعر 1ك بسعر 16.95 ريال، معمول أبيض / بر التمر حجم صغير بسعر 16.95 ريال، جمبري بحري 50/60 1ك بسعر 27.95 ريال، زيت دوار الشمس هالة 1.5 لتر بسعر 9.50 ريال بدلا من 13.25 ريال، طحين فاخر / أسمر البيكر 1ك 2+1 بسعر 9.90 ريال بدلا من 14.85 ريال.

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قشطة حلا قولدن 170 جرام 4 حبات بسعر 7.95 ريال بدلا من 11.80 ريال، لحم تونة خفيف مفتتة في زيت دوار الشمس ريم 160 جرام 4 حبات بسعر 9.50 ريال بدلا من 15.80 ريال، حليب مبكر كامل / قليل الدسم بوني 170 جرام بسعر 8.95 ريال بدلا من 13 ريال، شرائح الجبن شيدر/برجر/قليلة الدسم المراعي 400 جرام بسعر 9.50 ريال.

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كوسة محلي 1ك بسعر 4.95 ريال، زيت زيتون بكر ممتاز بايا 500 مل 1+1 بسعر 21.95 ريال بدلا من 43.90 ريال، بديل الزيت 300 مل/بلسم 350 مل/شامبو صانسيلك 400 مل بسعر 18.50 ريال، مناديل ناعمة نورس 10×180 منديل بسعر 20.95 ريال بدلا من 29.50 ريال، مسحوق غسيل تايد مركز 7ك بسعر 46.95 ريال بدلا من 94.95 ريال، حفائض للأطفال بامبرز عناية مميزة بسعر 76.95 ريال بدلا من 107.50 ريال.

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رمان مصري 1ك بسعر 2.95 ريال سكر ناعم الأسرة 2 ك بسعر 10.95 ريال بدلا من 19.90 ريال، بطاطس مقلية ساديا 2.5ك بسعر 14.95 ريال بدلا من 29.95 ريال، معجون طماطم السعودية 8×135 جرام بسعر 18.95 ريال بدلا من 25 ريال، كريمة الطبخ / الخفق المراعي 500 مل بسعر 11.50 ريال بدلا من 16.50 ريال.