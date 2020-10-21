نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق الثلاجة العالمية السعودية وأجدد العروض على كافة مستلزمات المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفوا على أجدد عروض أسواق الثلاجة العالمية السعودية، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر، فتوجد عروض على كافة مستلزمات المنزل، والتي تشمل عروض على الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى أدوات المنزل والإلكترونيات، المنتجات الغذائية بما تشمله من لحوم، دواجن، أسماك، أطعمة للفطور، وأيضًا مشروبات، وهذه العروض سارية منذ يوم 16 أكتوبر 2020 حتى نهاية الشهر في يوم 31 أكتوبر.

عروض أسواق الثلاجة العالمية

استفيدوا بعروض أسواق الثلاجة العالمية التي تستمر لمدة أسبوعين منذ منتصف شهر أكتوبر 2020 يوم 16 حتى نهايته، وذلك على مستلزمات المنزل والمنتجات الغذائية.

عروض مستلزمات المنزل في أسواق الثلاجة العالمية

غسالة ذات حوضين سعة 7 كيلو من كليك اون، بسعر 369.90 ريال سعودي.

موقد غاز ذو شعلتين من كليك اون، بسعر 199.95 ريال سعودي.

كرسي بلاستيك للأطفال، بألوان مختلفة، بسعر 4.95 ريال سعودي.

كشاف من كليك اون Abs، بسعر 29.95 ريال سعودي.

توصيلة كهربائية من كليك اون 3 متر ذات 3 مخارج بسعر 39.95 ريال سعودي، وبسعر 44.95 ريال سعودي للتوصيلة الكهربائية 3 متر ذات 4 مخارج.

سماعة قابلة للشحن من كليك اون، 20 وات، بسعر 139.90 ريال سعودي.

عروض اللحوم في الثلاجة العالمية

دجاج مسحب وزن 750 جرام من امريكانا، أو زنجز مسحب دجاج حار، بسعر 21.95 ريال سعودي للمنتج الواحد.

برجر دجاج امريكانا وزن 672 جرام بسعر 16.50 ريال سعودي، برجر دجاج بالبقسماط وزن 1 كيلو بسعر 23.95 ريال سعودي.

هوت دوج بقري وزن 450 جرام من امريكانا، بسعر 13.50 ريال سعودي.

سمك فيليه أبيض وزن واحد كيلو من رويال، بسعر 13.50 ريال سعودي.

ناجت دجاج أو بوب كورن من امريكانا تويستد، وزن 750 جرام، بسعر 21.95 ريال سعودي.

دجاج مجمد وزن 1200 جرام من ساديا، بسعر 128.95 ريال سعودي.

أجنحة دجاج مجمدة وزن 900 جرام من ساديا، بسعر 9.95 ريال سعودي.

عروض أطعمة الفطور

تمتعوا بتناول أطعمة الفطور اللذيذة، والتي تندرج تحت عروض الثلاجة العالمية، حيث توجد تخفيضات كبيرة على أسعار أغذية الفطور.

كيلو قشطة بسعر 9.95 ريال سعودي.

كيلو مربى روز بسعر 14.95 ريال سعودي.

كيلو مربى برتقال بسعر 14.95 ريال سعودي.

كيلو جبن فيتا اسطنبولي بسعر 9.95 ريال سعودي.

كيلو بسطرمة بقري بسعر 67.95 ريال سعودي.

كيلو مرتديلا بقري بطعم الزيتون الأسود بسعر 19.95 ريال سعودي.

جبن مثلثات 24 قطعة من جنا، بسعر 3.90 ريال سعودي.

لبنة رؤية وزن نصف كيلو بسعر 5.95 ريال سعودي، وبسعر 33.95 ريال سعودي لوزن 2.75 كيلو.

تعرفوا على عروض أكثر وتخفيضات هائلة على أسعار جميع المنتجات من خلال متابعتنا أول بأول، فنستعرض لكم دومًا أفضل المنتجات من أجود الماركات التي تُقدمها متاجر السعودية المختلفة على مدار الأسبوع، وأيضًا عروض اليوم الواحد.