عروض خاصة من هايبر بنده ولمدة 3 أيام فقط ألحق العرض خصومات هائلة

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عمر شويل - جدة هايبر بنده نقدم لكم افضل عروض مقدمة من بنده، مدة العرض من الثلاثاء 20-أكتوبر-2020م، وينتهي العرض في الجمعة 23 أكتوبر 2020م، يحتوي على أطيب الوجبات من خلال احسن المنتجات الغذائية وأفضل الأسعار التي تتناسب مع جميع الفئات، تابع العروض لمعرفة كل جديد.

عروض هايبر بنده

هايبر بنده تأسس في عام 1978 م، ويعتبر أول سلسلة أسواق حديثة بالمملكة العربية السعودية، وقد افتتح أول فرع لها في مدينة الرياض، وتقدم أفضل العروض باستمرار لتنال رضا جميع المتسوقين، وتحتوي العروض على مختلف المنتجات الطازجة المتنوعة وأسعار الجوالات ومختلف الأجهزة الكهربائية التي تشملها الكثير من الخصومات.

عروض بنده للمواد الغذائية

دجاج برديكس 2 حبة بسعر 21.95 ريال.

سكر ناعم الأسرة 5 كيلو 1+1 بسعر 20.95 ريال.

تفاح جالا صغير تشيلي كيلو بسعر 3.95 ريال.

زيتون كوبوليفا أسود أو أخضر شرائح بسعر 9.95 ريال.

مفروم بقري برازيلي نصف كيلو بسعر 9.95 ريال.

سمك دينيس كيلو بسعر 32.95 ريال.

زيت دوار الشمس هالة سعة لتر ونصف بسعر 9.50 ريال.

طحين فاخر أسمر البيكر الكيلو بسعر 9.95 ريال.

جبن كريمة مطبوخة شيدر قابلة للدهن بوك 500 جرام بسعر 10.95 ريال.

عروض بنده لمستحضرات العناية الشخصية