نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية والجوالات بالمملكة تسوق من المنزل الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية والجوالات بمملكة 2020 تعتبر أسواق العثيم من أكثر الأسواق المعروفة بالمملكة السعودية والتي تقوم بتقديم عروض مميزة وخصوماتها إلى على جميع الأدوات المنزلية والأدوات الإلكترونية، وتقوم بتقديم العديد من العروض بشكل أسبوعي وشهري وبأفضل الأسعار التي لا تتواجد في الأسواق الأخرى، حيث تسعى أسواق العثيم لتقديم كل ما هو جديد لجميع عملائها بجانب العروض والتخفيضات الهائلة، لهذا سوف نعرض لكم كافة الأسعار التي تتعلق بالأجهزة الكهربائية بشكل تفصيل.

عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية

شاشة 40 بوصة بسعر 519 ريال سعودي. شاشه اورينو ال اي دي سمارت 65 بوصة بسعر 1899 ريال سعودي. رسيفر فيفاكس ديجيتال بسعر خيالي 69 ريال سعودي. صانع طعام كينوود 800 واط بسعر 219 ريال سعودي. مقلاة بطاطس سينكور بسعر 199 ريال سعودي. مكواه باينكس جاف بسعر 59 ريال سعودي.

عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية

مكنسة كولين براميل بسعر 139 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على الجوالات. جوال سامسونج ايه ا. بسعر 410 ريال سعودي. جوال سامسونج اي 10 أس 32 جيجا بسعر 469 ريال سعودي. جوال هونر 9 أكس برو 256 جيجا بسعر 999 ريال سعودي. كابل شحن هونر تايب سي بسعر 25 ريال سعودي. شاحن آيفون جولف بسعر خيالي جدا 9 ريال سعودي. جوال سامسونج 31 أي 128 جيجا بسعر 935 ريال سعودي.

كما يمكنك أيضا الاطلاع على كافة الأسعار والخصومات والتخفيضات على الدجاج واللحوم والبقالة من خلال هذا الرابط.