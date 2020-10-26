عروض العثيم الأسبوعية أقوي تخفيضات العثيم اليوم الاثنين ولمدة 4 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية العروض الأسبوعية من أسواق العثيم نستعرض لكم في هذا التقرير أحدث العروض الاسبوعية المتميزة من أسواق عبد الله العثيم، وتجمع عدد كبير من المنتجات المختلفة من منتجات العناية الشخصية بالشعر والبشرة، مع تخفيضات هائلة، تستمر معكم حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 من شهر أكتوبر 2020 م.

عروض العثيم اليوم

عروض العثيم الطازج اليوم عروض منتجات العناية الشخصية من اسواق العثيم تتضمن العروض الأسبوعية لأسواق العثيم مجموعة متنوعة من المنتجات منها :

عروض العثيم صبغة شعر كولستون ألوان، بسعر 11.95 ريال سعودي فقط. صابون دوف وردي 4*135 جرام فقط بسعر 13.95 ريال سعودي. لوشن جِليسيوليد مسك 500 مللي فقط بسعر 17.95 ريال سعودي. كريم نيفيا مرطب للبشرة 400 مل بسعر 12.95 ريال سعودى فقط.

تخفيضات العثيم اليوم

عروض اسواق العثيم عروض العثيم شامبو دوف للشعر الملون 400 مل بسعر 11.95 ريال سعودى. شامبو/ بلسم هيربال بزيت الارجان 400 مل بسعر 14.95 ريال سعودي. شامبو بانتين انسيابي وحريري 1000 مل، فقط سعر 22.95 ريال سعودي. شامبو هيد اند شولدرز منعش 1000 مللى بسعر 26.95 ريال سعودي فقط. مناديل اطفال بامبرز كير 48 منديل، بسعر 9.25 ريال سعودي فقط. صابون بالموليف اعشاب 130 جم، فقط بسعر 14.95 ريال سعودي.

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