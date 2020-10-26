عروض مكتبة جرير الأسبوعية أقوي العروض على الجوالات في السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير تأسست شركة ومكتبة جرير للتسويق في مدينة الرياض عام 1974، وكانت في البداية مكتبة صغيرة، وفي الثمانينات تم افتتاح الفرع الثاني لمكتبة جرير في مدينة الرياض كذلك، ثم تلاه افتتاح فرع في التسعينات، وفي عام 2002 أصبحت المكتبة شركة مساهمة، حيث أدرجت في مجال السوق المالية السعودية في عام 2003، أما حاليًا فيبلغ رأس مال الشركة حوالي 1.20 مليار ريال سعودي، وتعمل في مجال تجارة التجزئة والجملة لمنتجاتها بالمملكة السعودية وباقي دول الخليج. تخفيضات جرير جوجل هوم ميني، مكبر صوت مع مساعد، السعر (٢٧٥)ريال سعودي. دانالوك قفل الباب الذكي، V3 واي فاي/بلوتوث، السعر( ٩٩٩)ريال سعودي. كاميرا مراقبة ذكية ، واي فاي متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد، السعر(١٢٤٩)ريال سعودي. يوفي حزمة الكاميرا الذكية، واي فاي متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد، السعر(١٥٣٩) ريال سعودي. رينج فيديو دربيل 2، كاميرا مراقبة ذكية،واي فاي ،متوافق مع أندرويد، آي أو أس، ماك، ويندوز 10، السعر (٩٧٩)ريال سعودي.‏ موقع مكتبه جرير تي بي لينك C200 تابو، كاميرا مراقبة ذكية ، واي فاي، السعر (٢١٩)ريال سعودي. عروض جوالات جرير عروض جرير لاب توب آبل ميلاني سوار معصم، السعر (٤٤٩)ريال سعودي. بانزر جلاس، زجاج مقوى، واقي شاشة ساعة ذكية، السعر (٥٩)ريال سعودي. آبل ريجولر، نايكي سبورت باند، سوار، السعر (٢٢٩)ريال سعودي. هواوي واتش، فيت ساعة ذكية، ١.٦٤بوصة، السعر (٣٩٩)ريال سعودي. أبل واتش، الإصدار السادس، ساعة ذكية، ٤٤مم، السعر(١٩٦٩) ريال سعودي. سبيجين راجد اومو برو، ساعة ذكية رياضية، السعر (٩٩)ريال سعودي. آبل واتش نايكي اس ٦، ٤٠مم، ساعة ذكية، السعر (١٨٤٩)ريال سعودي.

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