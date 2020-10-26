نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل ومسجات وبرقيات تهنئة المولد النبوي الشريف 1442وصور مولد النبي 2020 للفيس بوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسائل ومسجات وبرقيات تهنئة المولد النبوي الشريف نقدمها لكل متابعي موقع ثقفني من خلال هذا المحتوى، حيث تقترب احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف 1442/2020، ويوافق يوم مولد النبي لهذا العام يوم الخميس 29 أكتوبر 2020 ميلادية، فنجد عمليات بحث كثيرة ومكثفة عن رسائل ومسجات وبرقيات تهنئة المولد النبوي الشريف وصور مولد النبي2020، حيث يرسل الأهل والأصدقاء إلى بعضهم البعض كلمات عن المولد النبوي الشريف في ذكرى مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

مسجات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وكلمات عن مولد النبي يمكن مشاركتها مع أصدقائنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم الاحتفال بالمولد بشكل جميل في المدن والقرى والشوارع بتعليق الزينة وفرحة الأطفال بعروسة وحلاوة المولد وعرايس المولد، كما يتم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وواتس أب، لذلك نقدم لكم باقة من أجمل رسائل ومسجات وبرقيات تهنئة المولد النبوي الشريف وصور مولد النبي 2018، فتابعونا.

رسائل ومسجات وبرقيات تهنئة المولد النبوي الشريف

رسائل ومسجات وبرقيات تهنئة بمناسبة مولد النبي الكريم تحمل أجمل الكلمات عن المولد النبوي الشريف ، كما تحمل دعوات صادقة من القلب إلى أهلنا وأصدقائنا في هذا اليوم العظيم ذكرى مولد سيد الخلق وآخر الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيما يلي أجمل رسائل ومسجات وبرقيات المولد النبوي الشريف:

بعشق محمدي وضياء علوي ونور فاطمي

نباركم لكم هذه الليلة ونسألكم الدعاء. مسرور مسرور …هالكون مسرور …

بمولد نبينا المصطفى …عالمنا شع نور هالليلة عندكم عيد يامسلمين …

مولد أبو ابراهيم خير البرية اجمعين رسول الله يا نورا تجلى ..

بك الخلق على الله استدلى …

لقد احرزت في الجوزاء ظلى …

ونورا منك في العرش استقلى رحمة الله تجلت للأنام …

برسول الله والآل الكرام …

ولد المرسل هادينا الهمام …

هنئوا بعضكم يا مؤمنيين

للعالم جاء محمد .. يوما في احلى مشهد …

قد جعل الدنيا ربعيا … والطير الشادي غرد .

يا مولداً قد حوى عزا واقبالا..

بطلعته يبلغ المشتاق امالا.. نهنئكم بالذكرى العطرة …

لمولد النبي المجتبى …

والحبيب المصطفى ..

سيد الأولين والاخرين،

حشرنا جميعا في زمرته

وأوردنا حوضه ورزقنا محبته وشفاعته.

ملأت الكون يا طه سرورا …

وفاحت ذاتك المثلى حبورا …

لقد زنت الدنيا عطرا ونورا

وقد اسقيتها ماء طهورا . كل القلوب الى الحبيب تميل..

ومعي بهذا شاهد ودليل..

اما الدليلاذا ذكرت محمدا ..

صارت دموع العارفين تسيل ..

هذا نبراس الهدى ..

هذا لكل العالمين رسول. . مولاي يامعز الاولياء …

ومذل الاعداء في مولدك ..

تستبشر السماوات والارض فهل لنا ..

انقسم بحق الله . إن فاح عطري بحرف في هوى أحمد

فعطر حرفي بسمه قد جائنا أحمد ولد نور الاسلام ولد خير الناس

ولد خاتم الانبياء والرسل مبروك عليكم المولد

الوردة الحمراء عندما تتفتح مثل المسلمين

عندما ولد سيد البشر محمد

لقد انار قمر السابع عشر بزخات العطر

والمسك بمولد المصطفى صلى الله عليه و آله و سلم بعشق محمدي وضياء علوي ونور فاطمي

نبارك لكم المولدالنبوي عسى درب الهنا دربك وبها لبوم يمتحى ذنبك

وأبعث تهنئة بهالمولد من قلبي إلى قلبك إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل

حالها بل كرم الإنسان حين اختار

من خير البرية نجمها وهلالها رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف2018 تهنئة بالمولد النبوي الشريف ماذا أقول في النبي الرسول؟

هل أقول للبدر حييت ياقمر؟

أم أقول للشمس أهلا ياكاشفة الظلماء؟

أم أقول للسحاب سلمت يا حامل الماء؟

في ليلى فاح فيها العود وغنى القمر

وانتشى الكون فرحا وهلل معه البشر

وخبت نيران الشياطين وانكفى الشرر

وشق ظلام الليل ونور خير البشر

لفوه في الحرير عجبا كيف يلف القمر

ام كيف تحويه الأيدي وهو كنوز الزهر ها لمرسل يا لتنشد عنه ما بالعالم أثمن منه

بسمه العالم ظل يتغنى وبميلاده الكون أتغنى

للغالين أغلى هديه معطرة بالزهور الندية

بقرب مولد النبي أهديكم أجمل تحية بأنوار النبي أمسيك وبمولده اهنيك وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك اسابق البشر واهنيك بمولد خير الأنام

عسى ربي يحفظك طول الزمان

ويرزقك التقوى والإيمان وقصور هديه من الرحمن

في أعلى الجنان وكل عام وأنت بخير يا اعز إنسان كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي

بهذا شاهد ودليل اما الدليل إذا ذكرت محمداً

صارت دموع العارفين تسيل هذا

رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين نبيا بلغ العلا بكماله كشف الدجى

بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلى اله متباركين

بمولد خير البرايا محمد صلى الله عليه و آله و سلم ملوك العواطف

عقل يفكر فيك ..

وروح تغليك ..

وقلب بمولد النبي يهنيك بأنوار النبي أمسيك

وبقرب مولده اهنيك وأدعي ربي من الكوثر

يسقيني ويسقيك بالعود والبخور برشات العطور

نهنئكم ميلاد الرسول بعشق محمدي وضياء علوي ونور فاطمي

نباركم لكم هذه الليلة ونسألكم الدعاء. ذكر الرحمن عطر للحياة وفتح الأرزاق ..

أسعدالله صباحك وبارك لك يومك..

للغالي أغلى تحية معطرة بالزهور الندية

هدية بقرب مولدالنبي خير البرية

يقدم موقع ثقفني مجموعة كبية من المقالات حول #المولد_النبوي_الشريف، فيمكنكم من خلال متابعتنا التعرف على أسعار حلاوة المولد 2018 من ايتوال وتسيباس وأسعار حلوى المولد في أشهر المحلات، كما يمكن لطلاب المدارس الدخول على أقوى موضوع تعبير عن الولد النبوي الشريف، حيث يطلب المعلمين في المدارس كتابة موضوع إنشائي عن المولد النبوي الشريف وظاهر الاحتفال بالمولد في البلاد الإسلامية، حيث تتنوع مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتختلف من بلد لآخر،ولكن يبقي ذكرى مولد نبينا الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين هو يوم مقدس في نفس جميع المسلمين في كافة البلاد حول العالم.

صور مولد النبي 2020

يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أجمل الصور للمولد النبوي الشريف لمشاركتها عبر الفيس بوك، لذلك نقدم لكم تشكيلة من أجمل صور وخلفيات تهنئة بمناسبة #مولد_النبي_1442 للفيس بوك وتويتر والواتس اب فيما يلي:

نتمنى أن تكون مجموعة الصور التي قمنا باختيارها لكم ضمن أجمل صور مولد النبي2020 ورسائل ومسجات وبرقيات المولد النبوي الشريف قد نالت إعجابكم، وفي الختام نطلب من زوار موقعنا الإكثار من الصلاة على النبي وعلى أله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدني، ونتمنى للأمة الإسلامية الخير واليمن والبركات في ذكري مولد خير البرية سيدنا محمد.