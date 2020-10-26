نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية بالسعودية مفاجآت وخصومات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تعد سلسة سوبر ماركت لولو هايبر من أشهر سلاسل ومتاجر التي تتواجد في المملكة العربية السعودية والتي تهدف دوما إلى كسب ثقة عملائها الكرام وأيضا العمل على زيادة قاعدة عملائها بالأخص كونها تنافس في هذا المجال عدد كبير من الأسواق الأخرى المتواجدة بالسعودية منها جرير وبنده كما أنها من السلاسل التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 2000 ميلاديا وعلى الرغم من ذلك إلا إنها أصبحت أسم له تاريخ وتميزت بعروض هايبر لولو وتخفيضاتها الهائلة.

عروض هايبر لولو

لم يكن أول فروع هايبر ماركت لولو في المملكة السعودية بل تم تأسيس أول فروعها في دبي بالأمارات العربية المتحدة وترجع ملكيتها إلى على يوسف وهو هندي الأصل بعدها توسعت بشكل كبير ونالت صيت عالمي وواسع لتشمل العديد من الدول العربية والخليجية الأخرى والتي جاءت على رأسها المملكة العربية السعودية، ومن أفضل عروض هايبر ماركت.

مفارش سرير سومر فيلد مقاس 90*190+20 سم فردي ي 14.99 بدل 25.99 ريال.

بطانية كانون مقاس 220*240 ب114.99 بدل 185.99 ريال.

شراشف سرير الكينج اوستر بالإضافة ل2 غطاء خددية ب33.99 بدل 64.99 ريال.

بطانية مورا مقاس 220*240 ب188.99 بدل 328.99 ريال.

تخفيضات هايبر لولو

بطانية ال بيست صوف مقاس 200*230 ب43.99 بدل 64.99 ريال.

هوميل وسادة مقاس 45*45 متنوع ب24.99 بدل 33.99 ريال.

مناشف حمام قطنية مقاس 70*140ب29.99 بدل 44.99 ريال.

هوم ويل سجادة 170*120 ب138.99 بدل 185.99 ريال.

عروض لولو ماركت