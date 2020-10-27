نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاثنين أقوي عروض السعودية تخفيضات على جميع المنتجات مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين othaimmarkets للمدارس المملكة السعودية، يقدم العثيم عروض المميزة على جميع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة بجانب وجود أفضل الخصومات والعروض الهائلة على جميع الخضروات والفواكه والعديد من أنواع الطعام حيث يمكن لجميع المواطنين بالمملكة الاستفادة من هذه الخصومات على الأطعمة الغذائية من خلال الفروع الموجودة داخل المملكة بالعثيم.

عروض العثيم الاثنين

متاجر العثيم الاثنين اليوم تقوم بعرض جميع المنتجات الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها بشكل يومي في المنزل بجانب أنه تقوم بعرض أفضل عروض العثيم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية هائلة، ولها العديد من الفروع داخل المملكة السعودية لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم أفضل العروض الخاصة بالعثيم للحوم والفواكه والخضروات والحلويات التي يهتم بها الكثير من الأشخاص.

تخفيضات العثيم للحوم

وصل سعر لحم الغنم بعد العرض إلى 41.95 ريال سعودي.

أما بالنسبة لسعر لحم رفيدي بالعظم، فقد وصل إلى 48 ريال سعودي.

وبلغ سعر لحم الغنم السواكني إلى سعر خيالي وهو 39.95 ريال سعودي.

كما أن سعر اللحم المفروم الكولومبي فوصل إلى 19.95 ريال سعودي.

قد بلغ سعر اللحم الحاشي الطازج إلى سعر 34.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم للفاكهة

بلغ سعر كيلو البطيخ إلى 0.95 ريال سعودي.

أما بالنسبة لسعر الكيلو من ألجوافه فقد بلغ 9.95 ريال سعودي.

بينما سعر العنب فقد وصل إلى 7.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من الكيوي وصل إلى 8.95 ريال سعودي.

سعر الشمام المحلي بعد العرض فقد وصل إلى 1.95 ريال سعودي.

كما أن سعر الكيلو الواحد من التفاح فوصل إلى 3.95 ريال سعودي.

العثيم عروض الاثنين