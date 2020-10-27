نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض الألكترونيات هايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض الألكترونيات هايبر بنده، مجموعة هايبر بنده للألكترونيات هذا الأسبوع مليئة بعدد كبير من العروض، تلفزيون تي سي ال 65 بوصة بسعر 2399 ريال بدلا من 2957 ريال، تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة بسعر 2179 ريال بدلا من 3066 ريال، تلفزيون توشيبا 43 بوصة بسعر 799 ريال بدلا من 1204 ريال، تلفزيون أندرويد شارب 43 بوصة بسعر 1099 ريال بدلا من 1299 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم

أقوى عروض الألكترونيات هايبر بنده، تلفزيون سكاي وورث 39 بوصة بسعر 599 ريال بدلا من 821 ريال، تلفزيون فيليبس 43 بوصة بسعر 999 ريال بدلا من 1204 ريال، تلفزيون تي سي إل بسعر 449 ريال بدلا من 657 ريال، سماعات بعجلات إمبكس بسعر 219 ريال بدلا من 322 ريال، سعر سماعات جيباس 5.1 ب125 ريال بدلا من 186 ريال، شاحن سيارة و كابل مايكرو أكس-لايف بسعر 22.50 ريال بدلا من 45 ريال، كابل أيفون أووي 1 متر بسعر 14.50 ريال بدلا من 29 ريال.

عروض هواتف هايبر بنده

هواوي واي 8 بي بسعر 849 ريال بدلا من 930 ريال، هواوي واي 7 برايم بسعر 479 ريال بدلا من 739 ريال، هواوي واي 6 برايم بسعر 469 ريال، سامسونج أي 51 بسعر 999 ريال بدلا من 1209 ريال، سامسونج أي 21 أس بسعر 769 ريال بدلا من 829 ريال، سامسونج أي 11 بسعر 515 ريال، لينوفو أي 8 بسعر 499 ريال بدلا من 699 ريال، اتش سي اي ديساير 12 أس بسعر 399 ريال بدلا من 769 ريال، سامسونج أي 71 بسعر 1399 ريال بدلا من 1759 ريال، أيفون أس إي بسعر 2039 ريال بدلا من 2199 ريال.

عروض هايبر بنده

مصباح إل أي دي قابل للشحن كليك أون بسعر 10 ريال بدلا من 20 ريال، مصباح إل أي دي قابل للشحن إلكترون بسعر 29.50 ريال بدلا من 59 ريال، لعبة سيارات مع ريموت كنترول و شاحن بسعر 79 ريال بدلا من 109 ريال، لعبة سيارة بريموت كنترول مع شاحن بسعر 79 ريال بدلا من 109 ريال، شاحن متنقل قو وي 7000 ملي أمبير بسعر 77.50 ريال بدلا من 155 ريال، شاحن متنقل ماك 5000 ملي أمبير بسعر 22.50 ريال بدلا من 45 ريال، غطاء سماعات اير بودس بسعر 14.50 ريال بدلا من 29 ريال، سماعة لاسلكية حبرا 2 بسعر 49 ريال بدلا من 198 ريال.