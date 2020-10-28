نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية الموفرة بالسعودية على الجوالات والإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أجدد عروض بنده الأسبوعية الموفرة بالسعودية، وذلك على جميع المنتجات كالجوالات من ماركات مختلفة، أحدث الإلكترونيات، شاشات التلفزيون، وأيضًا الأجهزة المنزلية، وكل هذه المنتجات توجد بتخفيضات هائلة وعروض مضاعفة 1+1 فقط في عروض بنده السعودية، والتي تبدأ يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020، وتستمر هذه العروض والخصومات حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل الموافق 3 نوفمبر 2020.

عروض بنده الأسبوعية الموفرة

يُمكنكم الحصول على أفضل المنتجات وبخصومات كبيرة، وذلك في عروض بنده الأسبوعية الموفرة، التي تستمر من يوم 11 ربيع الأول 1442هـ حتى يوم 17 ربيع الأول.

عروض بنده على الجوالات

تتضمن عروض بنده الأسبوعية الموفرة عروض على الجوالات، حيث تشمل عروض بتخفيضات هائلة، وفي النقاط التالية سوف نستعرض لكم مجموعة من هذه العروض، مع مراعاة أن جميع هذه الجوالات تقبل تشغيل خاصية 4G، بالإضافة إلى أنها مزودة بمكان لتشغيل شريحتي اتصال.

جوال Samsung Note 10 Lite، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 1699 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي.

جوال Samsung A31، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 899 ريال سعودي.

جوال Samsung A01 Core، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 329 ريال سعودي.

جوال Nokia 2.3، ذاكرة 32 جيجا، بسعر 375 ريال سعودي.

جوال Nokia 5.3، ذاكرة 64 جيجا، بسعر 625 ريال سعودي.

جوال Lenovo A7، ذاكرة 32 جيجا، بسعر 339 ريال سعودي.

جوال Huawei Nova 7i، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 1049 ريال سعودي بدلًا من 1149 ريال سعودي.

جوال Huawei Y6P، ذاكرة 64 جيجا، بسعر 579 ريال سعودي.

جوال Huawei Y7P، ذاكرة 64 جيجا، بسعر 699 ريال سعودي.

جوال Huawei Y8P، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 849 ريال سعودي بدلًا من 930 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية الموفرة على الإلكترونيات

استفيدوا من عروض الإلكترونيات الأسبوعية التي يُقدمها هايبر بنده السعودية، وتمتعوا بأقوى عروض 1+1 وذلك بأسعار مذهلة.