نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات كبري ولمدة شهر كامل من اكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات كبري ولمدة شهر كامل من اكسترا السعودية على الاجهزة الالكترونية بجميع أنواعها وماركتها، ومنها شاشات سامسونج أحجام مختلفة ونسبة الخصم لا تقل عن 50%، ال 58 بوصة ب 2.299 ريال، بدلا من 4.399 ريال، و65 بوصة ب 2.999 ريال، بدلا من 5.999 ريال، و 70 بوصة ب 3.799 ريال، بدلا من 7.599 ريال، و 75 بوصة ب 4.999 ريال، بدلا من 9.999 ريال، بتقنية 4K HDR، و 82 بوصة ب 6.999 ريال، بدلا من 13.999 ريال.

تخفيضات كبري ولمدة شهر كامل من اكسترا السعودية

اسعار شاشات سامسونج بتقنية QLED قياس 58 بوصة ب 3.199 ريال، بدلا من 6.399 ريال، قياس 65 بوصة ب 3.999 ريال، بدلا من 7.999 ريال، قياس 75 بوصة ب 5.999 ريال، بدلا من 11.999 ريال، قياس 85 بوصة ب 8.499 ريال، بدلا من 16.999 ريال.

تخفيضات كبري على الشاشات من اكسترا السعودية

اسعار شاشات ال جي بتقنية Nanocell tv ال 55 بوصة ب 2.299 ريال، بدلا من 4.599 ريال، ال 65 بوصة ب 3.399 ريال، بدلا من 6.799 ريال، و86 بوصة ب 8.999 ريال، بدلا من 17.999 ريال، سعر شاشات Sony قياس 55 بوصة، ب 2.599 ريال، بدلا من 4.499 ريال، و 65 بوصة ب 3.599 ريال، بدلا من 6.999 ريال، و 75 بوصة ب5.299 ريال، بدلا من 9.999 ريال.

اسعار ملحقات الشاشة من اكسترا

سعر سونورس حامل تلفزيون حتى حجم 70 بوصة ب 579 ريال، بدلا من 899 ريال، طاولة تلفزيون من ببلدونا تحمل تلفزيون قياس 32 بوصة ب 599 ريال، بدلا من 1.059 ريال، براتيك حامل تلفزيون قياس 70 بوصة ب 549 ريال، بدلا من 1.099 ريال، كيبل اتش دي ام 2 متر لونه أسود ب 59 ريال، بدلا من 109 ريال.