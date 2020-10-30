نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم علي أجهزة المطبخ والأدوات المنزلية وأوي العروض في السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم علي أجهزة المطبخ أسواق العثيم اسم أصبح ترند عبر مواقع الإنترنت وأيضاً مواقع التواصل الاجتماعي، ويرجع ذلك إلى ما تقدمه othaim market من تخفيضات وعروض معظم الفترات لأنها تعلم بأن جميع عملائها يمرون بظروف اقتصادية صعبة، نظراً لما سببه فيروس كورونا المستجد من تدهور في الاقتصاد في جميع أنحاء العالم لذا قدمت عروض أكثر من رائعة، وسوف نستعرض اليوم عدد من عروض أسواق العثيم الأسبوعية على الأدوات المنزلية وجميع مستلزمات المطبخ، فتعالوا معنا للتعرف على كل ما هو جديد.

عروض العثيم علي أجهزة المطبخ

إن مستلزمات المطبخ تحتاج إليها كل سيدة في منزلها باستمرار على مدار العام، لذا تسعى دائماً إلى اقتناء أفضل القطع بأذواق رفيعة وفي نفس الوقت بأسعار مناسبة تتناسب مع ميدانية كل بيت عروض أسواق العثيم، وعروضنا كالآتي:

حافظة طعام بلاكستون عدد ثلاث قطعة بسعر 79 ريال سعودي.

قدر بخار رويال فورد في سعر 69 ريال سعودي.

قدر بلاكستون مع مقلاة بسعر 49 ريال سعودي.

غلاية ماء اميجوى 1.7 لتر بسعر 49 ريال سعودي.

مقلاة بطاطس كوولين سعة واحد لتر بسعر 149 ريال سعودي.

قدر صغط السيف 11 لتر بسعر 119 ريال سعودي.

مقلاة هوم واى مزودة بغطاء مقاس 26 بسعر 36 ريال سعودي.

طقم عشاء أوبل 44 قطعة بسعر 99 ريال سعودي.

طقم قدور سويت هوم غير لاصق عشر قطع بسعر 139 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على الأدوات المنزلية

إن عروضنا المقدمة من أسواق عثيم على الأدوات المنزلية كالآتي:

براد ماء هومر سخن وبارد بسعر مخفض جدا ألا وهو 279 ريال سعودى.

مكنسة جيباس كهربائية بسعر مخفض جدا ألا وهو 139 ريال سعودي.

خلاط أي تي سي مزود بمطحنة بسعر 79 ريال سعودي.

سخان سندوتش كينود بشواية بسعر أكثر من رائع ألا وهو 99 ريال سعودي.

خبازة السيف الكهربائية بسعر يتلائم مع الجميع ألا وهو 199 ريال سعودي.

غلاية كهربائية كولين بسعر 49 ريال سعودي.

مكواة كليك أون بخار بسعر 99 ريال سعودي.

طقم مصفف شعر جيباس 69 ريال سعودي.

خلاط فيليبس يدوي بسعر 119 ريال سعودي.

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