نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي عروض الأدوات المنزلية من أسواق العثيم Abdullah AlOthaim Markets في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أحدث العروض الأسبوعية على الأجهزة والأدوات المنزلية من أسواق العثيم والمستمرة معكم حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 27/ أكتوبر/2020 وتضم عروض هذا الأسبوع مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأجهزة المنزلية التي لا غنى عنها في كل بيت عصري، وبِأسعار تناسب جميع الفئات، فقط تابعوا كل جديد من أسواق العثيم.

عروض العثيم الأسبوعية

فترة استمرار العروض: Abdullah AlOthaim Markets تبدأ العروض الأسبوعية للأدوات المنزلية من أسواق عبد الله العثيم من يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2020م، حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 من ربيع أول 1442 هـ، 27 من شهر أكتوبر الجاري.

عروض الأجهزة والأدوات المنزلية

تضم مجموعة كبيرة ومختلفة من الأدوات المنزلية الرائعة ومنها ما يلي:

غلاية مياه كهرباء امِيجوي سعة 1.7 لتر، فقط بسعر 55 ريال سعودي.

ميكرويف جيباس 20 لتر فقط بسعر 229 ريال سعودي.

قطاعة خضروات مولينكس مع وعاء إضافي فقط بسعر 162 ريال سعودي.

خلاط هاكَتيك 3*1 فقط بسعر 99 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليوم

خلاط بانكس 2*1 بسعر 59 ريال سعودي فقط.

عصارة حمضيات بانكس فقط بسعر 79 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف كهربائي 8 لتر فقط بسعر 319 ريال سعودي.

غلاية مياه كهرباء اي تي سي سعة 1.8لتر فقط بسعر 79 ريال سعودي.

محضر طعام كينوود #190 بي اف ، بسعر خاص جداً 159 ريال سعودي فقط.

مكنسة جي في سي برو الكهربائية بسعر 155 ريال سعودي فقط.

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