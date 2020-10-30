نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات الدانوب على المستلزمات المنزلية في المملكة خصومات نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات الدانوب تقوم مجموعة شركات الدانوب في المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من العروض والتخفيضات على الكثير من المنتجات خلال تلك الفترة وتدعو جميع عملائها الكرام لزيارة أقرب فرع لهم للاستفادة بتلك الخصومات والتخفيضات الهائلة التي ليس لها مثيل في مختلف الماركات الأخرى، ونعلم جيدا أن عروض الدانوب بالفعل عرض مميزة تتميز بجودة منتجاتها وعروضها المتميزة لكل ما يحتاجه البيت من مواد ومستلزمات المنزل والمطبخ وغيره من المنتجات. تخفيضات الدانوب خلاط أي تي سي 2*1 سعة لتر ونصف 300 وات ب79 ريال.

محضر طعام أي تي سي 400 وات سعة لتر وربع ب194 ريال.

مطحنة بن أي تي سي 200 وات ب71 ريال.

خلاط محمول امبريال بخاصية الشحن ب79 ريال.

موقد كهربائي امبريال سعة 3 لتر 2200 وات ب301 ريال.

غلاية ماء بي اند دي 600 وات ب51 ريال.

مكنسة سيارة امبريال ب81 ريال. تخفيضات الدانوب للمنتجات المنزلية مقلاة بي اند دي ب45 ريال.

قدرة ضغط السيف 9 لتر ب181 ريال.

قدرة ضغط السيف 7 لتر ب151 ريال.

قدرة ضغط بي اند دي ب101 ريال.

طقم قهوة بي اند دي 12 قطعة ب51 ريال.

ترمس بي اند دي ب41 ريال.

طقهم قهوة عدد 6 قطع بي اند دي ب24 ريال.

ترمس استانلس سعة 0.4لتر ب36 ريال.

ترمس بي اند دي استانلس 0.8 لتر ب51 ريال. عروض دانوب اليومية مياه شرب نوفا 330 مل عدد 40 عبوة ب20 ريال.

خبز توست لوزين ب6 ريال.

كريمة بالبندق والكاكاو 750 جم نوتيلا ب38 ريال.

كريمة طبخ المراعي ب8 ريال.

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