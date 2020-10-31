عروض ايكيا علي أدوات المطبخ من كتالوج ايكيا 2021 وأقوي الخصومات في السعودية

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عمر شويل - جدة عروض ايكيا علي أدوات المطبخ، يشغل المطبخ معظم مساحة الشقة، ولا عجب في هذا فكل السيدات تعشق المطبخ وتنظيمه وتجديده، لذلك اختارت له جزيرة مطبخ واسعة وأجهزة موفرة للطاقة، كما يوفر ايكيا عروض علي غرف المعيشة، وحلول تخزين عملية، وإضاءة ذكية قابلة للتعديل، وأحدث أواني الطهي، كل هذا من ايكيا. عروض ايكيا علي أدوات المطبخ سلم متدرج، 3 درجات، أسود، 63 سم، من الذكاء تخزين الأشياء في مكان مرتفع، ولكن في بعض الأحيان قد يصعب الوصول إليها، هذا السلّم المتدرج يسهل الوصول إلى الأشياء العالية في الخزانات، بسعر 214 ريال ، عروض ايكيا علي الأثاث .

. عربة مطبخ، ستانلس ستيل، ‎60×40 سم‏، التصميم مستوحى من محترفين، ركزنا على الخامات المتينة وتخزين الحائط الذكي الذي يوفر المساحة المطلوبة، بسعر 761 ريال.

حاوية بغطاء للنفايات العضوية، رمادي فاتح، 10 لتر لتساعدك على فرز مواد مختلفة في حاويات مختلفة وهو إجراء بسيط وخطوة أولى نحو إعطاء النفايات دورة حياة جديدة، بسعر 27 ريال.

سلة خبز، خيزران، ‎36 x 22 سم‏، مصنوعة يدوياً من الخيزران، وهو عبارة عن مادة حية تجعل كل سلة خبز مميزة بحد ذاتها، يوفر حجم وشكل السلة مساحة كبيرة للخبز بأنواعه. طريقة سهلة لدعوة الطبيعة إلى منزلك، بسعر 24 ريال.

سلطانية، رمادية اللون، 14 سم السطح الجميل اللامع يجعل كل وجبة متعة خالص، زيّني طاولتك بأشكال كلاسيكية ومظهر قوي، بسعر 49 ريال / 4 قطعة.

كأس، أخضر اللون بسعر 27 ريال / 6 قطعة. أرفف ووحدات تخزين المطبخ من ايكيا ماسورة تعليق مع رف/شبكة تعليق، ستينلس ستيل، رمادي، مستوحاة من محترفين ومخصصة لاحتياجاتك، ًمثل مطبخ المطاعم، حيث ركّزنا على المواد المتينة والتخزين الحائطي الذكي، قومي بانشاء تشكيلتك الخاصة أو إختاري هذه التشكيلة الجاهزة، بسعر 2،062 ريال.

خزانة مفتوحة، لون رمادي ‎40x37x40 سم‏ توفر لك هذه الخزانة المفتوحة سهولة الوصول للمحتويات وتضفي شكلًا مميزًا في صف من الخزائن ذات الأبواب، املئيها بالأغراض التي تستخدميها بشكل متكرر أو كتب الطهي المفضلة لتضفي المزيد من الطابع الشخصي على مطبخك، بسعر 192 ريال عروض ايكيا علي أدوات المطبخ .

. خزانة بباب زجاجي مع 3 أدراج، أسود-بني، بني فاتح، ‎90 x 197 سم‏، جمال مستديم من موارد مستدامة للصنوبر الصلب، مواد طبيعية متجددة تصبح أكثر جمالاً مع مرور الزمن، بسعر 1،747 ريال.

مطبخ فحمي، أبيض، ‎243×63.5×241 سم‏ تحتوي على جميع المزايا التي قد يحتاجها الطباخ اليومي، بالإضافة إلى تخزين مفتوح كبير، بسعر 2،741 ريال.

مطبخ لون أبيض، شكل السنديان، ‎203×63.5×222 سم‏ يجعل من السهل البدء بانتعاش في حل مطبخ الجديد.توفر أدرج واسعة سهلة الوصول المدمجة، بسعر 2،639 ريال. يمكنك التمتع بكافة عروض ايكيا من خلال تفحص الموقع الخاص بنا.

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