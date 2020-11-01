نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا علي المراتب والأسرة أقل الأسعار واحدث الديكورات في ايكيا في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ايكيا علي المراتب، في متاجر ايكيا السعودية، ستجد أقل الأسعار ومجموعة واسعة من المنتجات التي يمكنك شراؤها لتسهل عليك مهمة فرش منزلك بأحدث الديكورات والأثاث العملي المتناسق والحديث والمريح في الوقت نفسه، وأفضل عروض ايكيا علي أدوات المطبخ شاهد اقتراحاتنا وأفضل المجموعات لمنزلك. عروض ايكيا علي المراتب والأسره هيكل سرير عالي، مع صندوقي تخزين، بلون أبيض ‎140×200 سم‏، تصميم بسيط جميل من كل الجوانب، ضعي السرير وحده أو مع لوح الرأس بمحاذاة الحائط، كما يمكنك جلب صناديق تخزين كبيرة تسحب بسلاسة على عجلات، بسعر 905 ريال.

هيكل سرير اللون أسود، ‎160×200 سم،‏ هيكل سرير كلاسيكي بلمسة من النحاس الأصفر، اللوح الأمامي المنحني والتفاصيل ذات اللون النحاسي تُحلِي الفولاذ المتين بسعر 815 ريال، كما يوفر ايكيا عروض علي غرف المعيشة.

هيكل سرير تنجيد باللون الرمادي الفاتح ‎140×200 سم‏، تنجيد بنسيج ناعم يمنحك شعورًا دافئًا في غرفة نومك، لوح الرأس بمثابة مسند ظهر مريح للقراءة حتى وقت متأخر من الليل، كا أنه يأتي في عبوة واحدة، بسعر 545 ريال.

هيكل سرير أبيض اللون ‎140×200 سم‏، بنية الفولاذ القوية معززة بلوح رأس شبكي يضفي انطباعًا خفيفًا بسيطًا، تصميم بسيط يتناغم بشكل جميل مع العديد من الأنماط وقطع الأثاث الأخرى، بسعر 872 ريال.

هيكل السرير TARVA هو مثال حديث للأثاث الاسكندنافي التقليدي، تصميم بسيط وخشب غير مطلي، بسعر 653 ريال.

هيكل سرير بتنجيد، لون أخضر فاتح، ‎180×200 سم‏ ناعم، يخلق شعور الدفيء والتوازن في غرفتك. تصميم بسيط مع لوح رأسي مدور ومبطن مما يجعل السرير عصري ومرحب، بسعر 2,395 ريال. عروض ايكيا علي المخدات والأغطية غطاء لحاف/2كيس مخدة، أخضر، شريط، ‎240×220/50×80 سم‏، غطاء اللحاف مصنوع من خيوط أكثر سمكًا لإضفاء المظهر الكلاسيكي والصناعة اليدوية مما يمنحك الشعور بالراحة والاسترخاء، بسعر 169 ريال.

غطاء وسادة، طبيعي، مخطط، ‎40 x 65 سم‏، غطاء الوسادة مصنوع من مزيج من القنب والقطن غير المصبوغ وغير المبيض، القنب يعطي نسيجاً خشناً يحافظ على شكله وجماله الريفي مع مرور الوقت بسعر 38 ريال، كما يمكنك معرفة عروض ايكيا علي الأثاث .

. غطاء لحاف/2كيس مخدة، أصفر فاتح، ‎240×220/50×80 سم‏، المواد الطبيعية المتينة مثل الكتان لها بريق رائع، وهي جيدة التهوية وتمتص الرطوبة، كما تصبح أكثر نعومة مع الوقت، أشرطة زينة تثبّت اللحاف والمخدة في مكانهما، سعر 542 ريال

وسادة مريحة، لمن ينام على جنبه/ظهره، ‎50×80 سم‏، توفر هذه المخدة المريحة الراحة التامة والمرونة الدائمة بفضل الحشوة المكونة من شرائح إسفنج الذاكرة، رفيق مرن يستوعب معظم وضعيات النوم، بسعر 87 ريال

لحاف دافئ بمقاس ‎150×200 سم،‏ مريح مع خياطة محيطة تحافظ على الحشوة في مكانها، النسيج القطني والحشوة المنفوشة من الوبر/الريش يعملان على تمرير الهواء وامتصاص الرطوبة حتى تتمكني من الاستمتاع بدرجة حرارة لطيفة طوال الليل، بسعر 196 ريال. يمكنك التمتع بكافة عروض ايكيا من خلال تفحص الموقع الخاص بنا.

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