خصومات مكتبة جرير علي الشاشات والجوالات عروض البلاك فرايداي jarir.com

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير اسم له تاريخ ويرجع أنشاء أول فروعها إلى عام 1974، وقد تستعجب من الاسم وذلك لكونها بالفعل قد بدأت أول نشاطها في الأعمال المكتبية وعرض الأدوات الخاصة الدراسية وغيره، وتنتشر الآن فروع مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية التي توسعت وأصبحت رائده في مجال تجارة التجزئة وأيضا البيع بالجملة بخلاف موقعها الإلكتروني للبيع عن بعد والشحن لجميع دول العالم العربي، وبمناسبة بدء الدراسة تقدم مكتبة جرير العديد من العروض والتخفيضات على مختلف الأجهزة الإلكترونية والشاشات. عروض مكتبة جرير شاشات هاير اس 5 يو 75 بوصة ألترا بتقنية الاتش دي ب4200 بدل 7670 ريال.

تي اس ال شاشة 75 بوصة ألترا ب15000 بدل 17000 ريال بالإضافة إلى هدايا عينية تصل قيمتها 1000 ريال.

شاشة سكاي وورث 75 بوصة ب3700 بدل 6500 ريال.

شاشة هاير 65 بوصة الترا تقنية الأتش دي ب4300 بدل 6050 ريال.

شاشات هاير 65 بوصة الترا ب2850 بدل 4500 ريال.

شاشات تي سي ال 75 بوصة الترا ب4200 بدل 5750 ريال. خصومات جرير على أجهزة الجوال جوال زد فولد سامسونج جالاكسي 256 جيجا ب8000 ريال.

نوت سامسونج جالاكسي الترا 20 سعة 256 جيجا ب5000 ريال بالإضافة إلى كوبون هدايا بقيمة 1900 ريال.

جالاكسي نوت سامسونج الترا 20 سعة 512 جيجا ب5500 ريال مع كوبون شراء هدايا ب1900 ريال.

هواوي بي برو 512 جيجا ب4500 ريال، مع كوبون شراء ب1400 ريال.

جوال ساسمونج ججالاكسي 10 اس بلس ب2300 ريال بدل 3950 ريال.

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