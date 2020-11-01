خصومات وأكبر عروض جرير عرض خيالي علي اللاب توب والجوالات الاندوريد

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عمر شويل - جدة خصومات وعروض جرير على اللاب توب والجوالات الاندوريد تتميز مكتبة جرير بتقديمه دوما لخصومات وعروض كبيرة على مختلف الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية المختلفة كما أنها تمكنت من تكوين قعدة عريضة لها من المستهلكين الذين يفضلون شراء المنتجات خصيصا منها فقط، وذلك رجع إلى باب الثقة الذي تم بناؤه بينها وبينهم من حيث جودة المنتج ومدة الضمان وخدمات ما بعد البيع وأيضا السعر التنافسي وهدايا الشراء، ومكتبة جرير تاريخ كبير منذ فترة السبعينات وقد دخلت مجال تجارة التجزئة بفرعها في الرياض إلى أن انتشرت فروعها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. عروض جرير علي الأجهزة المحمولة ابل ماك بوك برو 13 بوصة انتل كور أي 5 بمميزاتها الفريدة بذاكرة 512 جيجا ب9500 ريال. لاب توب اسوس 502 15.6 بوصة انتل كور 9 6 جيجا مع نظارة الفور دي الواقع الافتراضي ب6500 بدل 7600 ريال. اسوس لاب توب للألعاب الإلكترونية الجيل ال9 8 جيجا ب16400 ريال. أسوس لاب توب محمول العاب الكرتونية انتل كور 9 جى فورس 2070 سعة 8 جيجا مع نظارته للواقع الافتراضي ب10900 ريال. روج ستريكس اسوس 15.6 بوصة انتل كور 10 سعة 6 جيجا بالنظارة ب6900 ريال. روج ستريكس اسوس 15.6 بوصة انتل كور 10 سعة 8 جيجا ب8200 ريال. تخفيضات جرير على اللاب توب لاب توب ميكروسوفت الجيل ال10 ب4170 ريال. اتش بي لاب توب انتل كور 9 ب5700 ريال. ديل لاب توب انتل كور 10 ب3100 ريال. اسوس لاب توب انتل كور 8 ب3500 ريال.

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