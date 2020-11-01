عروض مكتبة جرير على اللاب توب والجوال خصومات خيالية شهر نوفمبر ألحق العرض

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية تحرص مكتبه جرير على تقديم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا من أجهزة الحاسب الآلي المحمولة والتابليت،وعروض على الجوال والملحقات التكنولوجية وتقدم أيضا عروض على الشاشات والأجهزة الكهربائية وما إلي هذا من منتجات، بأسعار رائعة، وخصومات هائلة، وكثير من الهدايا، فقط اغتنم الفرصة قبل يوم الأحد الموافق 1 من شهر نوفمبر الحالي 2020م. عروض جرير لاب توب لاب توب أسوس روج زيفيروس S GX701GX، كمبيوتر محمول للألعاب، بمقاس 17.3 بوصة، من الجيل التاسع G9، طراز i7-9750 H انتل كور، انفيديا جي فورس آر تي اكس 2080 ماكس كيو، بسعة ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، ذاكرة تخزين 1 تيرابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2، متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، كل هذا بسعر 12299 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة.

لاب توب Asus (روج ستريكس سكار 17 (جي732، كمبيوتر محمول، للألعاب، مقاس 17.3 بوصة ، من الجيل العاشر، i7-10875 H انتل كور، انفيديا جي فورس ار تي اكس 2080 سوبر، سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت،(RAID 0) 4 + 512 جيجابايت اس اس دي x 3.0 NVMe PCIe M.512 جيجابايت 2، يتوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، فقط بسعر مغري جداً 11699 ريال سعودي يشمل الضريبة. عروض جرير لاب توب Asus روج زيفيروس GX501GI-EI00، كمبيوتر محمول شخصي للألعاب، مقاس 15.6 بوصة، من (8 الجيل)، i7-8750 H انتل كور، انفيديا جي فورس جي تي اكس 1080، سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت، PCIe NVMe M.512 جيجابايت اس اس دي 2، يتوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، بسعر 10599 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة.

لاب توب Asus روج زيفروس S GX502GW، للألعاب، مقاس 15.6 بوصة، يتبع فئة (9 الجيل)، i7-9750 H انتل كور، انفيديا جي فورس آر تي اكس 2070، سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين 1 تيرابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2، يعمل مع نظارة الواقع الافتراضي، بسعر مميز جداً 7899 ريال سعودي فقط، ويشمل الضريبة.

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