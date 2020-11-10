نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السدحان الأسبوعية 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442 عروض اليوم الأخير اقوي الخصومات والتخفيضات على السلع والمنتجات الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام عروض السدحان الأسبوعية 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442 عروض اليوم الأخير من اسواق السدحان بتخفيضات كبيرة على السلع والمنتجات الغذائية فتابعوا معنا اقوي عروض وتخفيضات التي تقدمها لكم شركة السدحان اليوم الثلاثاء 10-11-2020 الموافق 24-3-1442 . عروض السدحان الاسبوعية وشملت عروض أسواق السدحان السعودية اليوم كالتالي. تمر مجدول مجفف بـ 11.95بدلاً من 14.95 ريالا. كومثري كويشا 8.95 بدلا من 12.95. توت ازرق 125جم بـ6.95 بدلاً من 8.95. بروكلي كيلو بـ 7.95 بدلاً من 14.95. ثلاث بقات جبنة فيتا بـ 8.95 بدلا من 17.50. فيكتوريا شبيه جبنه موزاريلا سعر الكليو بـ 19.95بدلا من 37.25. زيتون اخضر اردني بـ 11.95بدلا من 19.75. سنيورة صدر حبش مدخن سعر الكيلو بـ 51.95ب ـ 75.75. ليمون اصفر سعر الصحن بوكس بـ 750ـــــ800جرام بـ4.95بدلا من 9.95. افوكاتو صحن كيلو 11.95 بدلا من 21.95. بصل صحن واحد كيلو بـ 4.95بدلا من 7.50. جبنة شيدر واحد كيلو بانجليزي ابيض او احمر بـ 32.95بدلا من 54.75. بدر جبنة بالحبة السوداء قليل الملح سعر الكيلو بـ 20.95 بدلا من 23.75. مكدوس محشي جوز عين الجمل سعر واحد كيلو بـ 18.95 بدلا من 31.75. بدنجان أسود كبير محمي سعر الكيلو 2.95 بدلا من 3.95. سعر الاناناس الحبة بـ 5.95بدلا من 9.95. 23 جم شيكولاتة أوزمو فان. 1 كجم مكرونة خواتم ستار. 200جم عسل عسل أسود البوادي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض السدحان الأسبوعية 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442 عروض اليوم الأخير اقوي الخصومات والتخفيضات على السلع والمنتجات الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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