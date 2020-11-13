نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجمعة البيضاء اكسترا السعودية طوال شهر نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أقوى عروض الجمعة البيضاء اكسترا السعودية على جميع الإلكترونيات وأحدث اللابتوبات والتابلت، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر وملحقاته، وكل ذلك وأكثر يُمكنكم الحصول عليه بخصومات هائلة فقط في عروض اكسترا السعودية، وهذه العروض سارية في اكسترا السعودية حتى يوم 28 نوفمبر 2020.

عروض الجمعة البيضاء اكسترا السعودية

لا تفوتوا عروض اكسترا السعودية على الإلكترونيات، وفي النقاط التالية سوف نستعرض لكم أفضل العروض بخصومات تبدأ من 10% وصولًا إلى خصومات حتى 50%، أي حوالي خصومات حتى نصف الثمن فقط في اكسترا.

عروض الجمعة البيضاء اكسترا السعودية على التابلت

ايباد اير 4، 10.9 بوصة، ذاكرة 64 جيجا، بسعر 2699 ريال سعودي، وبسعر 3399 ريال سعودي ذاكرة 256 جيجا، وبسعر 3299 ريال سعودي، ذاكرة 64 جيجا مزود بخاصية 4G، وبسعر 3999 ريال سعودي، ذاكرة 256 جيجا، ومزود بخاصية 4G.

تابلت هواوي Mediapad M5 lite 8، ذاكرة 32 جيجا، بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

تابلت هواوي Mediapad T3، ذاكرة 16 جيجا، بسعر 469 ريال سعودي بدلًا من 619 ريال سعودي.

تابلت سامسونج A10، ذاكرة 32 جيجا، بسعر 825 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

عروض الجمعة البيضاء على اللابتوب

لابتوب Acer Aspire 3، رام 4 جيجابايت، 15.6 بوصة، بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي.

لابتوب HP Notebook 15، رام 8 جيجابايت، 15.6 بوصة، بسعر 2959 ريال سعودي بدلًا من 3289 ريال سعودي.

لابتوب هواوي Matebook D 15، رام 8 جيجابايت، 15.6 بوصة، بسعر 2149 ريال سعودي بدلًا من 2549 ريال سعودي.

عروض الجمعة البيضاء اكسترا السعودية على شاشات الكمبيوتر