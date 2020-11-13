- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجمعة البيضاء اكسترا السعودية طوال شهر نوفمبر 2020 في المقال التالي
عمر شويل - جدة إليكم أقوى عروض الجمعة البيضاء اكسترا السعودية على جميع الإلكترونيات وأحدث اللابتوبات والتابلت، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر وملحقاته، وكل ذلك وأكثر يُمكنكم الحصول عليه بخصومات هائلة فقط في عروض اكسترا السعودية، وهذه العروض سارية في اكسترا السعودية حتى يوم 28 نوفمبر 2020.
عروض الجمعة البيضاء اكسترا السعودية
لا تفوتوا عروض اكسترا السعودية على الإلكترونيات، وفي النقاط التالية سوف نستعرض لكم أفضل العروض بخصومات تبدأ من 10% وصولًا إلى خصومات حتى 50%، أي حوالي خصومات حتى نصف الثمن فقط في اكسترا.
عروض الجمعة البيضاء اكسترا السعودية على التابلت
- ايباد اير 4، 10.9 بوصة، ذاكرة 64 جيجا، بسعر 2699 ريال سعودي، وبسعر 3399 ريال سعودي ذاكرة 256 جيجا، وبسعر 3299 ريال سعودي، ذاكرة 64 جيجا مزود بخاصية 4G، وبسعر 3999 ريال سعودي، ذاكرة 256 جيجا، ومزود بخاصية 4G.
- تابلت هواوي Mediapad M5 lite 8، ذاكرة 32 جيجا، بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.
- تابلت هواوي Mediapad T3، ذاكرة 16 جيجا، بسعر 469 ريال سعودي بدلًا من 619 ريال سعودي.
- تابلت سامسونج A10، ذاكرة 32 جيجا، بسعر 825 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.
عروض الجمعة البيضاء على اللابتوب
- لابتوب Acer Aspire 3، رام 4 جيجابايت، 15.6 بوصة، بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي.
- لابتوب HP Notebook 15، رام 8 جيجابايت، 15.6 بوصة، بسعر 2959 ريال سعودي بدلًا من 3289 ريال سعودي.
- لابتوب هواوي Matebook D 15، رام 8 جيجابايت، 15.6 بوصة، بسعر 2149 ريال سعودي بدلًا من 2549 ريال سعودي.
عروض الجمعة البيضاء اكسترا السعودية على شاشات الكمبيوتر
- شاشة سامسونج ليد 22 بوصة، فقط بسعر 269 ريال سعودي بدلًا من 499 ريال سعودي.
- شاشة 22 بوصة LG، فقط بسعر 319 ريال سعودي بدلًا من 459 ريال سعودي.
- شاشة سامسونج 24 بوصة، بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 559 ريال سعودي.
- شاشة 24 بوصة LG، بسعر رائع فقط 389 ريال سعودي بدلًا من 519 ريال سعودي.
- شاشة 24 بوصة من View sonic، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 639 ريال سعودي.
- شاشة سامسونج 27 بوصة، فقط بسعر 1172 ريال سعودي بدلًا من 1759 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض الجمعة البيضاء اكسترا السعودية طوال شهر نوفمبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.