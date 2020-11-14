نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبات جرير للاب توب والجوال تصل إلى 40% jarir.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد مكتبات جرير من أشهر الأماكن في السعودية، وتقوم مكتبة جرير عروض ضخمة ومتميزة وتقدم جرير كل شهر أقوي عروضها عن الأدوات المنزلية والهواتف الذكية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، التي ينتظرها الجميع. عروض مكتبات جرير تعرف معنا على عروض جرير على أجهزة الكمبيوتر المحمول المقدم من جرير: تخفيضات جرير على اسوس، 14 ZenBook، Ux434FQ كمبيوتر محمول بسعر 5599 ريال سعودي.

لينوفو، يوجا سليم 7 14 llL O5، كمبيوتر محمول بسعر 4929 ريال سعودي.

ايسر، Swift 1 5F114- 32، كمبيوتر محمول، 14 بوصة بسعر 1499 ريال سعودي.

اسوس، زين بوك دو، UX481FL، كمبيوتر محمول بسعر 7599 ريال سعودي.

اسوس, 14 ZenBook UX434FQ, كمبيوتر محمول بسعر 4099 ريال سعودي.

لينوفو، 7 Yoga Slim, 14 llL O5, كمبيوتر محمول بسعر 3399 ريال سعودي.

اسوس، ZenBook Pro Duo, UX581LV ( OLED 4K UHD) بسعر 15499 ريال سعودي. عروض جرير للشاشات والجوال خصومات جرير على سامسونج 82 بوصة، دقة 4K الترا اتش بسعر 6999 ريال سعودي.

سامسونج، 75 بوصة، UA75MU7000RXUM, بسعر 4999 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي، نوت 20 ، سعة 256 جيجابايت بسعر 3399 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي، زد فولد 2، سعة 256 جيجابايت بسعر 7999 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي نوت 20 الترا سعة 512 جيجابايت بسعر 4799 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي نوت 10 بلس، سعة 256 بسعر 2599 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي زد فليب، سعة 256 جيجابايت، بسعر 3799 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي اس 20اف اي، سعة 128 بسعر 2599 ريال سعودي.

سامسونج، Galaxy,S10 (Dual , سعة 128 جيجابايت بسعر 2299 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي زد فليب، سعة 256 جيجابايت بسعر 3799 ريال سعودي. تخفيضات جرير على ملحقات الجوال تنزيلات جرير على هواوي، FreeBuds, Pro سماعة أذن داخلية بسعر 669 ريال سعودي.

دي اند اس، USB Car ،Charger fast ،Battery بسعر 71.19 ريال سعودي.

بوز، ساوند تاتش، 30 lll Series، نظام موسيقى بسعر 2149.1 ريال سعودي.

بوز، كوايت كومفورت، ll 35 سماعة رأس بلوتوث بسعر 1399.03 ريال سعودي.

سينايرز، مومينتام، Wireless True، سماعة أذن بسعر 699 ريال سعودي

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