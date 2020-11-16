عروض مكتبات جرير على عروض الآيبود تصل إلى 40% jarir.com

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عمر شويل - جدة عروض وخصومات جرير على مشغلات الوسائط المتعددة، من أجهزة الآيبود من شركة أبل، وكذلك مشغلات الوسائط المتعددة من شركة سوني، متوفرة حالياً في جميع فروع مكتبات جرير بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية. عروض مكتبة جرير عروض مكتبة جرير على الآيبود من أبل: خفيضات مكتبات جرير أبل iPod Touch 2019، مشغل وسائط ام بي 4، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، شاشة 4 بوصة، شاشة باللمس، شاشة ريتينا، اللون وردي، سعر الجهاز(929)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

أبل iPod Touch 2019، مشغل وسائط ام بي 4، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت،4 شاشة بوصة ، شاشة باللمس، شاشة ريتينا، اللون أزرق، سعر الجهاز(929) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

أبل iPod Touch 2019، مشغل وسائط ام بي 4، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، شاشة 4 بوصة، شاشة باللمس، شاشة ريتينا، اللون(Product Red)، سعر الجهاز(929)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

أبل iPod Touch 2019، مشغل وسائط ام بي 4، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت،4 شاشة بوصة ، شاشة باللمس، شاشة ريتينا، اللون ذهبي، سعر الجهاز(929) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات جرير لمشغلات الوسائط المتعددة من سوني خصومات أسواق جرير سوني ووك من مشغل وسائط ام بي ثري، ذاكرة داخلية ثمانية جيجابايت، شاشة 1.77بوصة، إضاءة خلفية ال اي دي TFT، شاشة ال سي دي ،اللون أسود، سعر الجهاز(329)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

سوني ووك من مشغل وسائط ام بي ثري، ذاكرة داخلية أربعة جيجابايت، شاشة 1.8 بوصة، شاشة ال سي دي أحادية اللون، اللون أحمر، سعر الجهاز(265)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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