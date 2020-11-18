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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا الأسبوعية خصومات تصل إلى 50% extra.com في المقال التالي
عمر شويل - جدة معارض اكسترا السعودية تقدم لكم عروض يوم الاثنين الموافق 23 من ربيع أول 1442هـ، 9من شهر نوفمبر الجاري، عروض لا تفوتكم على قائمة هائلة من الأجهزة الكهربائية المختلفة والشاشات والثلاجات، بخصومات كبيرة تصل 50%، وعروض خدمة التوصيل مجانية، لا تضيعوا الفرصة، فقط من معارض اكسترا السعودية يوم الاثنين 9/ نوفمبر/ 2020م.
عروض اكسترا
عروض اكسترا السعودية على الأجهزة يوم الاثنين 9 نوفمبر حتى نهاية الشهر:
- ثلاجة سامسونج 16 قدم انفرتر، بخار ايوكس، فقط بسعر 2499 ريال سعودي.
- ثلاجة كلاس برو مع مبرد مياه سعة 12.4 قدم، استيل، فقط بسعر 1749 ريال سعودي.
- ثلاجة سامسونج 18.6 قدم تبريد و تجميد سريع، استيل، فقط بسعر 2899 ريال سعودي.
- ثلاجه دايو 14.1 قدم، اللون ابيض، فقط بسعر 1999 ريال سعودي.
- ثلاجة سامسونج 17.6 قدم، 500 لتر تبريد ثنائي، لون ابيض فقط بسعر 2699 ريال سعودي.
- ثلاجه ال جي 21.2 قدم باب جانب باب، انستافيو، ستيل، بسعر 8249 ريال سعودي فقط.
- هاير ثلاجة 17.8 قدم باب جانب باب 504 لتر اللون رمادي فقط بسعر 2399 ريال سعودي.
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عروض اكسترا على الثلاجات
- ثلاجة دايو 19.8 قدم، اللون ابيض فقط بسعر 2099 ريال سعودي.
- ثلاجة كلاس برو 14.4 قدم تبريد بخار اللون ابيض فقط بسعر 1299 ريال سعودي.
- ثلاجة هاير 16.9 قدم، بخار، استانليس استيل، بسعر 2099 ريال سعودي.
- هاير ثلاجة أربع أبواب 17.8 قدم، إضاءة ال إي دي، اللون فضي، فقط بسعر 3199 ريال سعودي.
- ثلاجة هاير أربع أبواب 17.8 قدم، إضاءة ال إي دي، اللون ابيض، فقط بسعر 3099 ريال سعودي.
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