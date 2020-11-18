عروض اكسترا الأسبوعية خصومات تصل إلى 50% extra.com

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عمر شويل - جدة معارض اكسترا السعودية تقدم لكم عروض يوم الاثنين الموافق 23 من ربيع أول 1442هـ، 9من شهر نوفمبر الجاري، عروض لا تفوتكم على قائمة هائلة من الأجهزة الكهربائية المختلفة والشاشات والثلاجات، بخصومات كبيرة تصل 50%، وعروض خدمة التوصيل مجانية، لا تضيعوا الفرصة، فقط من معارض اكسترا السعودية يوم الاثنين 9/ نوفمبر/ 2020م.

عروض اكسترا

عروض اكسترا السعودية على الأجهزة يوم الاثنين 9 نوفمبر حتى نهاية الشهر: